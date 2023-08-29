Кредиторы требуют с обанкротившейся нефтяной компании из ХМАО миллиарды рублей

Арбитражный суд ХМАО: компания «Каюм Нефть» задолжала шесть миллиардов рублей
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Обанкротившаяся компания из ХМАО рискует лишиться нефтяных скважин Фото:

Кредиторы требуют с обанкротившейся компании «Каюм Нефть» из Нягани (ХМАО) миллиарды рублей. По данным арбитражного суда, в 2023 году в производство поступило 20 исков от кредиторов предприятия на общую сумму почти шесть миллиардов рублей.

«„Каюм Нефть“ выступает ответчиком по 176 делам в арбитражном суде. В 2023 году от кредиторов предприятия в суд поступило 20 исков на сумму 5 946 710 000 рублей», — свидетельствуют документы суда.

Компания «Каюм Нефть» была признана банкротом в 2022 году. Среди наиболее крупных кредиторов, которые заявили свои требования в этом году, — нефтесервис «Юкатекс-Югра» из Нягани. Предприятие требует отдать в счет долга скважины Каюмовского месторождения на сумму более пяти миллиардов рублей.

Агентство направило в компании запросы с просьбой прокомментировать ситуацию.На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Росприроднадзор отсудил у нефтяной компании «Каюм Нефть» из Нягани (ХМАО) почти полмиллиарда. В такую сумму ведомство оценило вред, нанесенный природе.

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Кредиторы требуют с обанкротившейся компании «Каюм Нефть» из Нягани (ХМАО) миллиарды рублей. По данным арбитражного суда, в 2023 году в производство поступило 20 исков от кредиторов предприятия на общую сумму почти шесть миллиардов рублей. «„Каюм Нефть“ выступает ответчиком по 176 делам в арбитражном суде. В 2023 году от кредиторов предприятия в суд поступило 20 исков на сумму 5 946 710 000 рублей», — свидетельствуют документы суда. Компания «Каюм Нефть» была признана банкротом в 2022 году. Среди наиболее крупных кредиторов, которые заявили свои требования в этом году, — нефтесервис «Юкатекс-Югра» из Нягани. Предприятие требует отдать в счет долга скважины Каюмовского месторождения на сумму более пяти миллиардов рублей. Агентство направило в компании запросы с просьбой прокомментировать ситуацию.На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что Росприроднадзор отсудил у нефтяной компании «Каюм Нефть» из Нягани (ХМАО) почти полмиллиарда. В такую сумму ведомство оценило вред, нанесенный природе.
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