В центре Перми откроется новый ледовый каток

15 декабря 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

В городе будет открыто несколько платных открытых катков Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми увеличилось количество платных катков. Лед для массовых катаний и тренировок спортсменов залили на стадионе «Динамо». «Открытие катка на стадионе „Динамо“ состоится 16 декабря в 15:00. Он будет открыт для массовых катаний по будням с 19:00 до 22:00 и по выходным с 15:00 до 22:00. Стоимость входа по будням — 210 рублей и 150 рублей для школьников, студентов и пенсионеров. В выходные — 230 и 170 рублей. Будет работать прокат коньков. Аренда одной пары — 200 рублей за первый час и 100 рублей за следующие», — рассказали в пермском обществе «Динамо». Новый каток заменит в зимнем сезоне 2023/2024 стадион «Юность», где ежегодно заливали лед для занятий конькобежцев и массовых катаний. Сейчас стадион находится на реконструкции. Спортсмены уже опробовали новую ледовую арену и начали проводить на стадионе «Динамо» свои тренировки. Днем ранее, 15 декабря, в Перми открылся платный каток на стадионе «Трудовые резервы». Стоимость входа для взрослых здесь такой же. Льготные билеты действуют только по будням. Дети до десяти лет могут покататься за 110 рублей в будни и 130 рублей в выходные. Администрация катка в группе «Трудовых резервов» в соцсети «ВКонтакте» уточняет, что эти цены указаны для тех, кто приходит со своими коньками. Если необходим прокат, цена аренды коньков и выхода на лед — 260 рублей за первый час в будни и 280 рублей в выходные. Следующие часы стоят по 30 рублей. Для льготных категорий прокат и вход стоит 200 рублей за первый час в будни. В выходные льготных тарифов нет. Но есть семейный тариф — 500 рублей для двух взрослых и двух детей до 10 лет. В него входит прокат коньков. Еще один платный каток открыли 14 декабря на Гайве у детского центра «Фаворит». Выход на лед здесь дешевле, чем на «Динамо» и «Трудовых резервах». Со своими коньками можно покататься за 100 рублей. Прокат стоит 200 рублей за час. Также с 15 декабря в Перми стартуют массовые катания на шести бесплатных катках. Их залили на стадионах «Авангард», «Гайва», «Спутник», «Молния», а также у «Гознака» и у спорткомплекса «Победа». Но они будут работать только три дня в неделю: по понедельникам, вторникам и средам с 20:00 до 22:00. Главный каток на эспланаде откроют 29 декабря. Он будет работать до марта 2024 года. На нем выделят специальную зону для детей. Вход на ледовую арену сделают бесплатным, но по предварительной регистрации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми увеличилось количество платных катков. Лед для массовых катаний и тренировок спортсменов залили на стадионе «Динамо». «Открытие катка на стадионе „Динамо“ состоится 16 декабря в 15:00. Он будет открыт для массовых катаний по будням с 19:00 до 22:00 и по выходным с 15:00 до 22:00. Стоимость входа по будням — 210 рублей и 150 рублей для школьников, студентов и пенсионеров. В выходные — 230 и 170 рублей. Будет работать прокат коньков. Аренда одной пары — 200 рублей за первый час и 100 рублей за следующие», — рассказали в пермском обществе «Динамо». Новый каток заменит в зимнем сезоне 2023/2024 стадион «Юность», где ежегодно заливали лед для занятий конькобежцев и массовых катаний. Сейчас стадион находится на реконструкции. Спортсмены уже опробовали новую ледовую арену и начали проводить на стадионе «Динамо» свои тренировки. Днем ранее, 15 декабря, в Перми открылся платный каток на стадионе «Трудовые резервы». Стоимость входа для взрослых здесь такой же. Льготные билеты действуют только по будням. Дети до десяти лет могут покататься за 110 рублей в будни и 130 рублей в выходные. Администрация катка в группе «Трудовых резервов» в соцсети «ВКонтакте» уточняет, что эти цены указаны для тех, кто приходит со своими коньками. Если необходим прокат, цена аренды коньков и выхода на лед — 260 рублей за первый час в будни и 280 рублей в выходные. Следующие часы стоят по 30 рублей. Для льготных категорий прокат и вход стоит 200 рублей за первый час в будни. В выходные льготных тарифов нет. Но есть семейный тариф — 500 рублей для двух взрослых и двух детей до 10 лет. В него входит прокат коньков. Еще один платный каток открыли 14 декабря на Гайве у детского центра «Фаворит». Выход на лед здесь дешевле, чем на «Динамо» и «Трудовых резервах». Со своими коньками можно покататься за 100 рублей. Прокат стоит 200 рублей за час. Также с 15 декабря в Перми стартуют массовые катания на шести бесплатных катках. Их залили на стадионах «Авангард», «Гайва», «Спутник», «Молния», а также у «Гознака» и у спорткомплекса «Победа». Но они будут работать только три дня в неделю: по понедельникам, вторникам и средам с 20:00 до 22:00. Главный каток на эспланаде откроют 29 декабря. Он будет работать до марта 2024 года. На нем выделят специальную зону для детей. Вход на ледовую арену сделают бесплатным, но по предварительной регистрации.