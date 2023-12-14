14 декабря 2023

ЯНАО стал антилидером по воздействию на земельные ресурсы в Арктике. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, природный газ, вышка, труба, арктика, добыча газа
В Арктике наибольшая площадь нарушенных земель приходится на Ямал Фото:

Среди северных регионов наибольшая площадь нарушенных земель приходится на Ямал — 173 218 га или 58 процентов от общего количества пострадавших почв Арктики. Об этом говорится в докладе Минприроды России, опубликованном на сайте ведомства.

«Совокупная площадь нарушенных земель в Арктической зоне на 31 декабря 2022 года составила 298068 га. За весь период наблюдений наибольшая доля нарушенных земель возникла в результате деятельности по добыче полезных ископаемых и при строительных работах. Среди регионов Российской Федерации наибольшая площадь нарушенных земель приходится на ЯНАО — 173218 га», — отмечается в докладе Министерства.

Пострадавшие почвенные покровы наносят вред экосистемам, и сами они уже не представляют хозяйственной ценности. Восстановить земли помогает их рекультивация. В прошлом году доля восстановленных почв в Арктике составила 2,3 процента от общего количества нарушенных.

Ранее URA.RU сообщало, что в Арбитражном суде ЯНАО зарегистрирован очередной иск Северо-Уральского управления Росприроднадзора к ООО «РН-Пурнефтегаз». Исковые требования касаются возмещения вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды.

Среди северных регионов наибольшая площадь нарушенных земель приходится на Ямал — 173 218 га или 58 процентов от общего количества пострадавших почв Арктики.
Среди северных регионов наибольшая площадь нарушенных земель приходится на Ямал — 173 218 га или 58 процентов от общего количества пострадавших почв Арктики.

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Среди северных регионов наибольшая площадь нарушенных земель приходится на Ямал — 173 218 га или 58 процентов от общего количества пострадавших почв Арктики. Об этом говорится в докладе Минприроды России, опубликованном на сайте ведомства. «Совокупная площадь нарушенных земель в Арктической зоне на 31 декабря 2022 года составила 298068 га. За весь период наблюдений наибольшая доля нарушенных земель возникла в результате деятельности по добыче полезных ископаемых и при строительных работах. Среди регионов Российской Федерации наибольшая площадь нарушенных земель приходится на ЯНАО — 173218 га», — отмечается в докладе Министерства. Пострадавшие почвенные покровы наносят вред экосистемам, и сами они уже не представляют хозяйственной ценности. Восстановить земли помогает их рекультивация. В прошлом году доля восстановленных почв в Арктике составила 2,3 процента от общего количества нарушенных. Ранее URA.RU сообщало, что в Арбитражном суде ЯНАО зарегистрирован очередной иск Северо-Уральского управления Росприроднадзора к ООО «РН-Пурнефтегаз». Исковые требования касаются возмещения вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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