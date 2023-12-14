ЯНАО стал антилидером по воздействию на земельные ресурсы в Арктике. Инфографика

15 декабря 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

В Арктике наибольшая площадь нарушенных земель приходится на Ямал Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Среди северных регионов наибольшая площадь нарушенных земель приходится на Ямал — 173 218 га или 58 процентов от общего количества пострадавших почв Арктики. Об этом говорится в докладе Минприроды России, опубликованном на сайте ведомства. «Совокупная площадь нарушенных земель в Арктической зоне на 31 декабря 2022 года составила 298068 га. За весь период наблюдений наибольшая доля нарушенных земель возникла в результате деятельности по добыче полезных ископаемых и при строительных работах. Среди регионов Российской Федерации наибольшая площадь нарушенных земель приходится на ЯНАО — 173218 га», — отмечается в докладе Министерства. Пострадавшие почвенные покровы наносят вред экосистемам, и сами они уже не представляют хозяйственной ценности. Восстановить земли помогает их рекультивация. В прошлом году доля восстановленных почв в Арктике составила 2,3 процента от общего количества нарушенных. Ранее URA.RU сообщало, что в Арбитражном суде ЯНАО зарегистрирован очередной иск Северо-Уральского управления Росприроднадзора к ООО «РН-Пурнефтегаз». Исковые требования касаются возмещения вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды. Среди северных регионов наибольшая площадь нарушенных земель приходится на Ямал — 173 218 га или 58 процентов от общего количества пострадавших почв Арктики. Министерство Росприроднадзора РФ

Среди северных регионов наибольшая площадь нарушенных земель приходится на Ямал — 173 218 га или 58 процентов от общего количества пострадавших почв Арктики. Об этом говорится в докладе Минприроды России, опубликованном на сайте ведомства. «Совокупная площадь нарушенных земель в Арктической зоне на 31 декабря 2022 года составила 298068 га. За весь период наблюдений наибольшая доля нарушенных земель возникла в результате деятельности по добыче полезных ископаемых и при строительных работах. Среди регионов Российской Федерации наибольшая площадь нарушенных земель приходится на ЯНАО — 173218 га», — отмечается в докладе Министерства. Пострадавшие почвенные покровы наносят вред экосистемам, и сами они уже не представляют хозяйственной ценности. Восстановить земли помогает их рекультивация. В прошлом году доля восстановленных почв в Арктике составила 2,3 процента от общего количества нарушенных. Ранее URA.RU сообщало, что в Арбитражном суде ЯНАО зарегистрирован очередной иск Северо-Уральского управления Росприроднадзора к ООО «РН-Пурнефтегаз». Исковые требования касаются возмещения вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды.