13 декабря 2023

В ЯНАО экологи направили в адрес дочки «Роснефти» иск на 6 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
иск правительства области к управлению федерального казначейства. Курган , процесс, документы, судья, суд, делопроизводство
Сумма судебного иска Росприроднадзора — шесть млн рублей Фото:

В Арбитражном суде округа зарегистрировано очередное заявление Северо-Уральского управления Росприроднадзора к ООО «РН-Пурнефтегаз». Исковые требования касаются возмещения вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, пояснили в суде. Сумма судебного иска — шесть млн рублей.

«Управление Росприроднадзора предъявило нефтяной компании иск о возмещении вреда окружающей среде. В настоящее время заявление зарегистрировано, дело будет принято к производству или оставлено без движения в течение пяти рабочих дней», — комментирует собеседник.

В картотеке Арбитражного суда находится не менее 17 гражданских дел Росприроднадзора к ООО «РН-Пурнефтегаз, зарегистрированных в этом году». Как следует из материалов дела, решение по которому вынесено 30 ноября, на территории Барсуковского месторождения произошла утечка транспортируемой жидкости в окружающую среду. Объем излившейся нефти составил 0,045 тонн, площадь разлива — 60 кв. м. Ущерб оценен в 112 613 рублей. Требования заявителя суд удовлетворил.

ООО «РН-Пурнефтегаз» — общество группы ПАО «НК «Роснефть». Оно ведет разработку месторождений углеводородов в Ямало-Ненецком автономном округе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Арбитражный суд ЯНАО поступил иск на 47 миллионов рублей в адрес ООО «Харампурнефтегаз». Предприятие зарегистрировано в Губкинском и входит в структуры «Роснефти».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главное из "Прямой линии" Путина - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Арбитражном суде округа зарегистрировано очередное заявление Северо-Уральского управления Росприроднадзора к ООО «РН-Пурнефтегаз». Исковые требования касаются возмещения вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, пояснили в суде. Сумма судебного иска — шесть млн рублей. «Управление Росприроднадзора предъявило нефтяной компании иск о возмещении вреда окружающей среде. В настоящее время заявление зарегистрировано, дело будет принято к производству или оставлено без движения в течение пяти рабочих дней», — комментирует собеседник. В картотеке Арбитражного суда находится не менее 17 гражданских дел Росприроднадзора к ООО «РН-Пурнефтегаз, зарегистрированных в этом году». Как следует из материалов дела, решение по которому вынесено 30 ноября, на территории Барсуковского месторождения произошла утечка транспортируемой жидкости в окружающую среду. Объем излившейся нефти составил 0,045 тонн, площадь разлива — 60 кв. м. Ущерб оценен в 112 613 рублей. Требования заявителя суд удовлетворил. ООО «РН-Пурнефтегаз» — общество группы ПАО «НК «Роснефть». Оно ведет разработку месторождений углеводородов в Ямало-Ненецком автономном округе. Ранее URA.RU сообщало, что в Арбитражный суд ЯНАО поступил иск на 47 миллионов рублей в адрес ООО «Харампурнефтегаз». Предприятие зарегистрировано в Губкинском и входит в структуры «Роснефти».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...