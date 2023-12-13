В ЯНАО экологи направили в адрес дочки «Роснефти» иск на 6 млн рублей

В Арбитражном суде округа зарегистрировано очередное заявление Северо-Уральского управления Росприроднадзора к ООО «РН-Пурнефтегаз». Исковые требования касаются возмещения вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, пояснили в суде. Сумма судебного иска — шесть млн рублей.
«Управление Росприроднадзора предъявило нефтяной компании иск о возмещении вреда окружающей среде. В настоящее время заявление зарегистрировано, дело будет принято к производству или оставлено без движения в течение пяти рабочих дней», — комментирует собеседник.
В картотеке Арбитражного суда находится не менее 17 гражданских дел Росприроднадзора к ООО «РН-Пурнефтегаз, зарегистрированных в этом году». Как следует из материалов дела, решение по которому вынесено 30 ноября, на территории Барсуковского месторождения произошла утечка транспортируемой жидкости в окружающую среду. Объем излившейся нефти составил 0,045 тонн, площадь разлива — 60 кв. м. Ущерб оценен в 112 613 рублей. Требования заявителя суд удовлетворил.
ООО «РН-Пурнефтегаз» — общество группы ПАО «НК «Роснефть». Оно ведет разработку месторождений углеводородов в Ямало-Ненецком автономном округе.
Ранее URA.RU сообщало, что в Арбитражный суд ЯНАО поступил иск на 47 миллионов рублей в адрес ООО «Харампурнефтегаз». Предприятие зарегистрировано в Губкинском и входит в структуры «Роснефти».
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