Мишустин вмешался в проблему поставок вакцин от кори

В России должна быть решена проблема с нехваткой вакцин от кори, паротита и краснухи в ближайшее время. О такой задаче, которую поставил президент России Владимир Путин на прямой линии, рассказал российский премьер-министр Михаил Мишустин
«Решить в самое ближайшее время вопрос с поставкой трехкомпонентной вакцины от кори, паротита и краснухи», — сказал Михаил Мишустин. Его слова приводит
Мишустин также отметил, что в сфере здравоохранения надо модернизировать первичное звено, особенно в сельской местности. Также необходимо привести женские консультации в соответствие с современными требованиями.
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