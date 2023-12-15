Мишустин вмешался в проблему поставок вакцин от кори

Мишустин поручил избавиться от дефицита вакцин от кори в ближайшее время
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В России не хватает вакцин от кори, паротита и краснухи Фото:

В России должна быть решена проблема с нехваткой вакцин от кори, паротита и краснухи в ближайшее время. О такой задаче, которую поставил президент России Владимир Путин на прямой линии, рассказал российский премьер-министр Михаил Мишустин

«Решить в самое ближайшее время вопрос с поставкой трехкомпонентной вакцины от кори, паротита и краснухи», — сказал Михаил Мишустин. Его слова приводит telegram-канал правительства России.

Мишустин также отметил, что в сфере здравоохранения надо модернизировать первичное звено, особенно в сельской местности. Также необходимо привести женские консультации в соответствие с современными требованиями.

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В России должна быть решена проблема с нехваткой вакцин от кори, паротита и краснухи в ближайшее время. О такой задаче, которую поставил президент России Владимир Путин на прямой линии, рассказал российский премьер-министр Михаил Мишустин «Решить в самое ближайшее время вопрос с поставкой трехкомпонентной вакцины от кори, паротита и краснухи», — сказал Михаил Мишустин. Его слова приводит telegram-канал правительства России. Мишустин также отметил, что в сфере здравоохранения надо модернизировать первичное звено, особенно в сельской местности. Также необходимо привести женские консультации в соответствие с современными требованиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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