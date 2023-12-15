Мишустин прокомментировал решение Путина участвовать в выборах

Мишустин: правительство РФ — это команда Путина

15 декабря 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Мишустин заявил, что правительству нужно действовать энергично и эффективно на благо России и граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил решение президента РФ Владимира Путина выдвинуться в качестве кандидата на предстоящие выборы. Это отвечает запросам россиян, заявил Мишустин в ходе заседания правительства. «Правительство Российской Федерации — это команда Путина», — подчеркнул Мишустин. Слова председателя правительства приводятся в официальном telegram-канале кабмина. Мишустин добавил, что правительству России необходимо продолжать работать эффективно и в энергичном темпе. Работать, по его словам, нужно на благо страны и граждан.

Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил решение президента РФ Владимира Путина выдвинуться в качестве кандидата на предстоящие выборы. Это отвечает запросам россиян, заявил Мишустин в ходе заседания правительства. «Правительство Российской Федерации — это команда Путина», — подчеркнул Мишустин. Слова председателя правительства приводятся в официальном telegram-канале кабмина. Мишустин добавил, что правительству России необходимо продолжать работать эффективно и в энергичном темпе. Работать, по его словам, нужно на благо страны и граждан.