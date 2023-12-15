Мишустин прокомментировал решение Путина участвовать в выборах

Мишустин: правительство РФ — это команда Путина
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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, мишустин михаил
Мишустин заявил, что правительству нужно действовать энергично и эффективно на благо России и граждан Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил решение президента РФ Владимира Путина выдвинуться в качестве кандидата на предстоящие выборы. Это отвечает запросам россиян, заявил Мишустин в ходе заседания правительства.

«Правительство Российской Федерации — это команда Путина», — подчеркнул Мишустин. Слова председателя правительства приводятся в официальном telegram-канале кабмина.

Мишустин добавил, что правительству России необходимо продолжать работать эффективно и в энергичном темпе. Работать, по его словам, нужно на благо страны и граждан.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил решение президента РФ Владимира Путина выдвинуться в качестве кандидата на предстоящие выборы. Это отвечает запросам россиян, заявил Мишустин в ходе заседания правительства. «Правительство Российской Федерации — это команда Путина», — подчеркнул Мишустин. Слова председателя правительства приводятся в официальном telegram-канале кабмина. Мишустин добавил, что правительству России необходимо продолжать работать эффективно и в энергичном темпе. Работать, по его словам, нужно на благо страны и граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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