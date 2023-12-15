Мишустин прокомментировал решение Путина участвовать в выборах

Мишустин заявил, что правительству нужно действовать энергично и эффективно на благо России и граждан
Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил решение президента РФ Владимира Путина выдвинуться в качестве кандидата на предстоящие выборы. Это отвечает запросам россиян, заявил Мишустин в ходе заседания правительства.
«Правительство Российской Федерации — это команда Путина», — подчеркнул Мишустин. Слова председателя правительства
Мишустин добавил, что правительству России необходимо продолжать работать эффективно и в энергичном темпе. Работать, по его словам, нужно на благо страны и граждан.
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