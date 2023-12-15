Свердловчанка, выбросившая новорожденного сына в окно, находится в реанимации

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За жизнь роженицы борются врачи Фото:

Жительница Екатеринбурга, которая родила ребенка, положила его в мусорный пакет и выбросила в окно с первого этажа, находится в реанимации. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Она находится в реанимации, врачи и ей оказывают необходимую медпомощь. Что конкретно побудило молодую женщину так жестоко поступить с собственным ребенком, сыщики и следователи выяснят, когда она придет в себя», — отметил полковник Горелых.

Ребенка в сугробе возле одного из домов на Краснофлотцев нашел случайный мужчина, приехавший с работы в 4:00 утра. Он вытащил новорожденного, завернутого в мусорный пакет, из снега и положил к себе в машину, вызвал силовиков и врачей. СК возбудил уголовное дело против девушки. Ей вменяют покушение на убийство.

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Жительница Екатеринбурга, которая родила ребенка, положила его в мусорный пакет и выбросила в окно с первого этажа, находится в реанимации. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Она находится в реанимации, врачи и ей оказывают необходимую медпомощь. Что конкретно побудило молодую женщину так жестоко поступить с собственным ребенком, сыщики и следователи выяснят, когда она придет в себя», — отметил полковник Горелых. Ребенка в сугробе возле одного из домов на Краснофлотцев нашел случайный мужчина, приехавший с работы в 4:00 утра. Он вытащил новорожденного, завернутого в мусорный пакет, из снега и положил к себе в машину, вызвал силовиков и врачей. СК возбудил уголовное дело против девушки. Ей вменяют покушение на убийство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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