Свердловчанка, выбросившая новорожденного сына в окно, находится в реанимации

15 декабря 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

За жизнь роженицы борются врачи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Екатеринбурга, которая родила ребенка, положила его в мусорный пакет и выбросила в окно с первого этажа, находится в реанимации. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Она находится в реанимации, врачи и ей оказывают необходимую медпомощь. Что конкретно побудило молодую женщину так жестоко поступить с собственным ребенком, сыщики и следователи выяснят, когда она придет в себя», — отметил полковник Горелых. Ребенка в сугробе возле одного из домов на Краснофлотцев нашел случайный мужчина, приехавший с работы в 4:00 утра. Он вытащил новорожденного, завернутого в мусорный пакет, из снега и положил к себе в машину, вызвал силовиков и врачей. СК возбудил уголовное дело против девушки. Ей вменяют покушение на убийство.

Жительница Екатеринбурга, которая родила ребенка, положила его в мусорный пакет и выбросила в окно с первого этажа, находится в реанимации. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Она находится в реанимации, врачи и ей оказывают необходимую медпомощь. Что конкретно побудило молодую женщину так жестоко поступить с собственным ребенком, сыщики и следователи выяснят, когда она придет в себя», — отметил полковник Горелых. Ребенка в сугробе возле одного из домов на Краснофлотцев нашел случайный мужчина, приехавший с работы в 4:00 утра. Он вытащил новорожденного, завернутого в мусорный пакет, из снега и положил к себе в машину, вызвал силовиков и врачей. СК возбудил уголовное дело против девушки. Ей вменяют покушение на убийство.