СК возбудил дело на мать, которая выбросила грудничка на улицу в Екатеринбурге

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство ребенка, которого мать выставила на улицу сразу после рождения в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
«В отношении 20-летней свердловчанки возбуждено уголовное дело за покушение на убийство новорожденного ребенка», — рассказал Шульга. Девушка выставила грудничка на улицу ночью 15 декабря.
Девушка родила ребенка в одной из квартир на Краснофлотцев. По версии следствия, после этого она положила малыша в полимерный пакет и выставила на улицу. «При этом она осознавала, что ввиду низкой температуры на улице новорожденный через непродолжительное время погибнет», — добавил Шульга.
Малыша спас мужчина, который нашел его в сугробе. Он вызвал силовиков и врачей. Ребенка и мать госпитализировали.
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