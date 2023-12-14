14 декабря 2023

СК возбудил дело на мать, которая выбросила грудничка на улицу в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице- губернатора Сергея Пугина. Курган, следственный комитет, следователь, следственное управление курганской области
Следователи завели дело по статье о покушении на убийство Фото:

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство ребенка, которого мать выставила на улицу сразу после рождения в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

«В отношении 20-летней свердловчанки возбуждено уголовное дело за покушение на убийство новорожденного ребенка», — рассказал Шульга. Девушка выставила грудничка на улицу ночью 15 декабря.

Девушка родила ребенка в одной из квартир на Краснофлотцев. По версии следствия, после этого она положила малыша в полимерный пакет и выставила на улицу. «При этом она осознавала, что ввиду низкой температуры на улице новорожденный через непродолжительное время погибнет», — добавил Шульга.

Малыша спас мужчина, который нашел его в сугробе. Он вызвал силовиков и врачей. Ребенка и мать госпитализировали.

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Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство ребенка, которого мать выставила на улицу сразу после рождения в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «В отношении 20-летней свердловчанки возбуждено уголовное дело за покушение на убийство новорожденного ребенка», — рассказал Шульга. Девушка выставила грудничка на улицу ночью 15 декабря. Девушка родила ребенка в одной из квартир на Краснофлотцев. По версии следствия, после этого она положила малыша в полимерный пакет и выставила на улицу. «При этом она осознавала, что ввиду низкой температуры на улице новорожденный через непродолжительное время погибнет», — добавил Шульга. Малыша спас мужчина, который нашел его в сугробе. Он вызвал силовиков и врачей. Ребенка и мать госпитализировали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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