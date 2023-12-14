Происшествия СК возбудил дело на мать, которая выбросила грудничка на улицу в Екатеринбурге 15 декабря 2023 в 13:12 Размер текста - 17 + Следователи завели дело по статье о покушении на убийство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство ребенка, которого мать выставила на улицу сразу после рождения в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «В отношении 20-летней свердловчанки возбуждено уголовное дело за покушение на убийство новорожденного ребенка», — рассказал Шульга. Девушка выставила грудничка на улицу ночью 15 декабря. Девушка родила ребенка в одной из квартир на Краснофлотцев. По версии следствия, после этого она положила малыша в полимерный пакет и выставила на улицу. «При этом она осознавала, что ввиду низкой температуры на улице новорожденный через непродолжительное время погибнет», — добавил Шульга. Малыша спас мужчина, который нашел его в сугробе. Он вызвал силовиков и врачей. Ребенка и мать госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство ребенка, которого мать выставила на улицу сразу после рождения в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «В отношении 20-летней свердловчанки возбуждено уголовное дело за покушение на убийство новорожденного ребенка», — рассказал Шульга. Девушка выставила грудничка на улицу ночью 15 декабря. Девушка родила ребенка в одной из квартир на Краснофлотцев. По версии следствия, после этого она положила малыша в полимерный пакет и выставила на улицу. «При этом она осознавала, что ввиду низкой температуры на улице новорожденный через непродолжительное время погибнет», — добавил Шульга. Малыша спас мужчина, который нашел его в сугробе. Он вызвал силовиков и врачей. Ребенка и мать госпитализировали. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям