Мишустин выделил миллиарды на ремонт дорог в регионах

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Правительство выделит 2,5 млрд рублей на ремонт дорог в 12 регионах России Фото:

Правительство России приняло решение дополнительно направить 2,5 млрд рублей на ремонт дорог в регионах. Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство перераспределит из федерального бюджета свыше 2,5 млрд рублей, которые до конца года будут направлены в 12 субъектов», — сообщил Мишустин. Его слова приводятся в официальном telegram-канале кабмина.

Он напомнил, что, согласно цели, которую поставил президент России Владимир Путин, в стране в 2024 году, в нормативное состояние должны быть приведены не менее 85% автомобильных дорог. Речь идет о крупнейших агломерациях страны. Такая работа будет произведена на почти половине дорог регионального и межмуниципального значения. Мишустин призвал выполнить задачу опережающим темпом.

Решение о выделении дополнительных средств, по словам главы правительства, позволит отремонтировать существующие дороги и сооружения, в том числе мост через Волгу в Рыбинске. Также это даст возможность построить дополнительные объекты, в частности, полностью профинансировать возведение развязки до нового терминала в аэропорту Петропавловска-Камчатского.

«Решение положительно скажется на загрузке многих предприятий и их партнеров из смежных отраслей, ускорит развитие регионов, улучшит связанность наших территорий», — подчеркнул Мишустин. Он также добавил, что это позволит россиянам комфортно и безопасно передвигаться по регионам.

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Правительство России приняло решение дополнительно направить 2,5 млрд рублей на ремонт дорог в регионах. Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Правительство перераспределит из федерального бюджета свыше 2,5 млрд рублей, которые до конца года будут направлены в 12 субъектов», — сообщил Мишустин. Его слова приводятся в официальном telegram-канале кабмина. Он напомнил, что, согласно цели, которую поставил президент России Владимир Путин, в стране в 2024 году, в нормативное состояние должны быть приведены не менее 85% автомобильных дорог. Речь идет о крупнейших агломерациях страны. Такая работа будет произведена на почти половине дорог регионального и межмуниципального значения. Мишустин призвал выполнить задачу опережающим темпом. Решение о выделении дополнительных средств, по словам главы правительства, позволит отремонтировать существующие дороги и сооружения, в том числе мост через Волгу в Рыбинске. Также это даст возможность построить дополнительные объекты, в частности, полностью профинансировать возведение развязки до нового терминала в аэропорту Петропавловска-Камчатского. «Решение положительно скажется на загрузке многих предприятий и их партнеров из смежных отраслей, ускорит развитие регионов, улучшит связанность наших территорий», — подчеркнул Мишустин. Он также добавил, что это позволит россиянам комфортно и безопасно передвигаться по регионам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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