Екатеринбург застрял в десятибалльных пробках. Скрин

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, пробка, зима, проезжая часть, автомобильное движение, парковка, автомобильный поток
Дорожные заторы образовались к вечернему часу пик Фото:

Жители Екатеринбурга 15 декабря застряли в десятибалльных пробках. Дорожные заторы образовались к вечернему часу пик, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Машины застряли на десятках основных городских магистралей. В частности, с минимальной скоростью транспорт движется по улицам Белинского, Куйбышева, Малышева, Московская, Восточная, Челюскинцев, Сулимова, Бебеля, Московская, Шефская. Стоят проспекты Космонавтов и Ленина, ЕКАД, а также другие магистрали.

Ситуация на дорогах обострилась из-за неубранного до сих пор снега. Кроме того, из-за нечищеных дорог происходят ДТП, которые тоже тормозят движение.

Десятибалльные пробки в Екатеринбурге
Десятибалльные пробки в Екатеринбурге

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Жители Екатеринбурга 15 декабря застряли в десятибалльных пробках. Дорожные заторы образовались к вечернему часу пик, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». Машины застряли на десятках основных городских магистралей. В частности, с минимальной скоростью транспорт движется по улицам Белинского, Куйбышева, Малышева, Московская, Восточная, Челюскинцев, Сулимова, Бебеля, Московская, Шефская. Стоят проспекты Космонавтов и Ленина, ЕКАД, а также другие магистрали. Ситуация на дорогах обострилась из-за неубранного до сих пор снега. Кроме того, из-за нечищеных дорог происходят ДТП, которые тоже тормозят движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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