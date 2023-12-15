Дорожные заторы образовались к вечернему часу пик
Жители Екатеринбурга 15 декабря застряли в десятибалльных пробках. Дорожные заторы образовались к вечернему часу пик, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
Машины застряли на десятках основных городских магистралей. В частности, с минимальной скоростью транспорт движется по улицам Белинского, Куйбышева, Малышева, Московская, Восточная, Челюскинцев, Сулимова, Бебеля, Московская, Шефская. Стоят проспекты Космонавтов и Ленина, ЕКАД, а также другие магистрали.
Ситуация на дорогах обострилась из-за неубранного до сих пор снега. Кроме того, из-за нечищеных дорог происходят ДТП, которые тоже тормозят движение.
Десятибалльные пробки в Екатеринбурге
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