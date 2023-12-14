14 декабря 2023

В Тюмени пробки достигли 10 баллов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробки в городе. Клипарт. Тюмень, пробка, поток автомобилей
Пробки растянулись на много километров Фото:

Водители во всей районах Тюмени встали в пробки. Сервис «Яндекс Пробки» оценивает дорожные заторы в 10 баллов.

«Тюмень, 17:30. Пробки 10 баллов из 10», — указано на сайте сервиса.

Наиболее сильные заторы наблюдаются на центральных улицах города. В частности, постоять придется на улицах Челюскинцев, Ленина, Республики, Герцена, Профсоюзной, Максима Горького, 50 лет Октября, Мориса Тереза и Запольной.

Сервисом зафиксировано четыре аварии. ДТП отмечены на улицах 50 лет Октября, Закалужской и Федюнинского.

Постоять придется на центральных улицах города
Постоять придется на центральных улицах города
Фото:

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Водители во всей районах Тюмени встали в пробки. Сервис «Яндекс Пробки» оценивает дорожные заторы в 10 баллов. «Тюмень, 17:30. Пробки 10 баллов из 10», — указано на сайте сервиса. Наиболее сильные заторы наблюдаются на центральных улицах города. В частности, постоять придется на улицах Челюскинцев, Ленина, Республики, Герцена, Профсоюзной, Максима Горького, 50 лет Октября, Мориса Тереза и Запольной. Сервисом зафиксировано четыре аварии. ДТП отмечены на улицах 50 лет Октября, Закалужской и Федюнинского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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