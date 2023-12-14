В Тюмени пробки достигли 10 баллов. Скрин

15 декабря 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Пробки растянулись на много километров Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Водители во всей районах Тюмени встали в пробки. Сервис «Яндекс Пробки» оценивает дорожные заторы в 10 баллов. «Тюмень, 17:30. Пробки 10 баллов из 10», — указано на сайте сервиса. Наиболее сильные заторы наблюдаются на центральных улицах города. В частности, постоять придется на улицах Челюскинцев, Ленина, Республики, Герцена, Профсоюзной, Максима Горького, 50 лет Октября, Мориса Тереза и Запольной. Сервисом зафиксировано четыре аварии. ДТП отмечены на улицах 50 лет Октября, Закалужской и Федюнинского. Постоять придется на центральных улицах города Фото: скрин с сайта 2ГИС https://2gis.ru/tyumen?m=65.592827%2C57.14653%2F12.41&traffic

Водители во всей районах Тюмени встали в пробки. Сервис «Яндекс Пробки» оценивает дорожные заторы в 10 баллов. «Тюмень, 17:30. Пробки 10 баллов из 10», — указано на сайте сервиса. Наиболее сильные заторы наблюдаются на центральных улицах города. В частности, постоять придется на улицах Челюскинцев, Ленина, Республики, Герцена, Профсоюзной, Максима Горького, 50 лет Октября, Мориса Тереза и Запольной. Сервисом зафиксировано четыре аварии. ДТП отмечены на улицах 50 лет Октября, Закалужской и Федюнинского.