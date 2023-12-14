Пробки растянулись на много километров
Водители во всей районах Тюмени встали в пробки. Сервис «Яндекс Пробки» оценивает дорожные заторы в 10 баллов.
«Тюмень, 17:30. Пробки 10 баллов из 10», — указано на сайте сервиса.
Наиболее сильные заторы наблюдаются на центральных улицах города. В частности, постоять придется на улицах Челюскинцев, Ленина, Республики, Герцена, Профсоюзной, Максима Горького, 50 лет Октября, Мориса Тереза и Запольной.
Сервисом зафиксировано четыре аварии. ДТП отмечены на улицах 50 лет Октября, Закалужской и Федюнинского.
Постоять придется на центральных улицах города
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