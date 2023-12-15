Общество Путин: противник пытается дотянуться до важнейших объектов восточного полигона Путин: противник пытается дотянуться до важнейших объектов Восточного полигона 15 декабря 2023 в 17:44 Размер текста - 17 + Владимир Путин намекнул, что ВСУ пытаются дотянуться до Восточного полигона РФ Фото: Министерство обороны Украины Противники России пытаются дотянуться до российских объектов Восточного полигона, которые являются важными для страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда. «Нужно понимать условия, в которых живет вся страна… Противник пытается дотянуться, вы знаете об этом, до важнейших объектов Восточного полигона. Нужно проявлять должную бдительность», — сказал Владимир Путин. Прямая трансляция с мероприятия шла на телеканале «Россия 24». Восточный полигон — глобальный проект с участием крупнейших компаний России. Его задачи — комплексная модернизация БАМа и Транссиба, которая увеличит пропускную способность железнодорожной сети с 75 до 130 млн. тонн. Противники России пытаются дотянуться до российских объектов Восточного полигона, которые являются важными для страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда. «Нужно понимать условия, в которых живет вся страна… Противник пытается дотянуться, вы знаете об этом, до важнейших объектов Восточного полигона. Нужно проявлять должную бдительность», — сказал Владимир Путин. Прямая трансляция с мероприятия шла на телеканале «Россия 24». Восточный полигон — глобальный проект с участием крупнейших компаний России. Его задачи — комплексная модернизация БАМа и Транссиба, которая увеличит пропускную способность железнодорожной сети с 75 до 130 млн. тонн. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям