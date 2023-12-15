Путин: противник пытается дотянуться до важнейших объектов восточного полигона

Путин: противник пытается дотянуться до важнейших объектов Восточного полигона
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Вооруженные силы Украины. stock, зима, артиллерия, пушка, всу, stock, сау гиацинт
Владимир Путин намекнул, что ВСУ пытаются дотянуться до Восточного полигона РФ Фото:

Противники России пытаются дотянуться до российских объектов Восточного полигона, которые являются важными для страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда.

«Нужно понимать условия, в которых живет вся страна… Противник пытается дотянуться, вы знаете об этом, до важнейших объектов Восточного полигона. Нужно проявлять должную бдительность», — сказал Владимир Путин. Прямая трансляция с мероприятия шла на телеканале «Россия 24».

Восточный полигон — глобальный проект с участием крупнейших компаний России. Его задачи — комплексная модернизация БАМа и Транссиба, которая увеличит пропускную способность железнодорожной сети с 75 до 130 млн. тонн.

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Противники России пытаются дотянуться до российских объектов Восточного полигона, которые являются важными для страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда. «Нужно понимать условия, в которых живет вся страна… Противник пытается дотянуться, вы знаете об этом, до важнейших объектов Восточного полигона. Нужно проявлять должную бдительность», — сказал Владимир Путин. Прямая трансляция с мероприятия шла на телеканале «Россия 24». Восточный полигон — глобальный проект с участием крупнейших компаний России. Его задачи — комплексная модернизация БАМа и Транссиба, которая увеличит пропускную способность железнодорожной сети с 75 до 130 млн. тонн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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