Набиуллина заявила о высоких темпах роста цен

15 декабря 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

По словам Набиуллиной, основной рост цен приходится на потребительскую корзину Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Темпы роста цен в России на данный момент все так же остаются высокими, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В основном цены растут в потребительской корзине. Большой спрос подпитывается высокими ожиданиями от инфляции со стороны бизнеса и граждан РФ. Слова Набиуллиной приводит Банк России в своем telegram-канале. «Текущие темпы роста цен остаются высокими. <…> Основной рост цен сегодня происходит в компонентах потребительской корзины, которые слабо зависят от курса [рубля]. <…> Сильный спрос подпитывается высокими инфляционными ожиданиями бизнеса и граждан», — передает Центробанк заявление Набиуллиной по итогам заседания совета директоров Банка России. Она привела в пример рост цен на услуги ЖКХ. За последние три месяца в пересчете на год рост превысил 14%. По словам Набиуллиной, если в начале 2023 года сильное повышение цен могло быть объяснено догоняющим ростом экономики, то сейчас влияние на них в основном оказывает высокий спрос.

Темпы роста цен в России на данный момент все так же остаются высокими, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В основном цены растут в потребительской корзине. Большой спрос подпитывается высокими ожиданиями от инфляции со стороны бизнеса и граждан РФ. Слова Набиуллиной приводит Банк России в своем telegram-канале. «Текущие темпы роста цен остаются высокими. <…> Основной рост цен сегодня происходит в компонентах потребительской корзины, которые слабо зависят от курса [рубля]. <…> Сильный спрос подпитывается высокими инфляционными ожиданиями бизнеса и граждан», — передает Центробанк заявление Набиуллиной по итогам заседания совета директоров Банка России. Она привела в пример рост цен на услуги ЖКХ. За последние три месяца в пересчете на год рост превысил 14%. По словам Набиуллиной, если в начале 2023 года сильное повышение цен могло быть объяснено догоняющим ростом экономики, то сейчас влияние на них в основном оказывает высокий спрос.