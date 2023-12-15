Набиуллина заявила о высоких темпах роста цен

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Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, портрет, набиуллина эльвира, пмэф-2016
По словам Набиуллиной, основной рост цен приходится на потребительскую корзину Фото:
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Цены на товары в России

Темпы роста цен в России на данный момент все так же остаются высокими, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В основном цены растут в потребительской корзине. Большой спрос подпитывается высокими ожиданиями от инфляции со стороны бизнеса и граждан РФ. Слова Набиуллиной приводит Банк России в своем telegram-канале.

«Текущие темпы роста цен остаются высокими. <…> Основной рост цен сегодня происходит в компонентах потребительской корзины, которые слабо зависят от курса [рубля]. <…> Сильный спрос подпитывается высокими инфляционными ожиданиями бизнеса и граждан», — передает Центробанк заявление Набиуллиной по итогам заседания совета директоров Банка России.

Она привела в пример рост цен на услуги ЖКХ. За последние три месяца в пересчете на год рост превысил 14%. По словам Набиуллиной, если в начале 2023 года сильное повышение цен могло быть объяснено догоняющим ростом экономики, то сейчас влияние на них в основном оказывает высокий спрос.

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Темпы роста цен в России на данный момент все так же остаются высокими, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В основном цены растут в потребительской корзине. Большой спрос подпитывается высокими ожиданиями от инфляции со стороны бизнеса и граждан РФ. Слова Набиуллиной приводит Банк России в своем telegram-канале. «Текущие темпы роста цен остаются высокими. <…> Основной рост цен сегодня происходит в компонентах потребительской корзины, которые слабо зависят от курса [рубля]. <…> Сильный спрос подпитывается высокими инфляционными ожиданиями бизнеса и граждан», — передает Центробанк заявление Набиуллиной по итогам заседания совета директоров Банка России. Она привела в пример рост цен на услуги ЖКХ. За последние три месяца в пересчете на год рост превысил 14%. По словам Набиуллиной, если в начале 2023 года сильное повышение цен могло быть объяснено догоняющим ростом экономики, то сейчас влияние на них в основном оказывает высокий спрос.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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