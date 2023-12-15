Суд в Брянске освободил замдиректора гимназии, где произошла стрельба

Замдиректора гимназии освобожден из-под домашнего ареста
новость из сюжетаВосьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска
Областной суд Брянска освободил из-под домашнего ареста замдиректора гимназии, где восьмиклассница устроила обстрел. Об этом сообщили в суде.
«Брянский областной суд освободил от домашнего ареста замдиректора гимназии Брянска», — передает РИА Новости информацию от объединенной пресс-службы судов. ЧП произошло 7 декабря.
Восьмиклассница открыла стрельбу в гимназии. В результате пострадали пять человек, еще одна школьница погибла. Нападавшая покончила с собой. По одной из версий, над ученицей издевались одноклассники.
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