Суд в Брянске освободил замдиректора гимназии, где произошла стрельба

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Замдиректора гимназии освобожден из-под домашнего ареста Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

Областной суд Брянска освободил из-под домашнего ареста замдиректора гимназии, где восьмиклассница устроила обстрел. Об этом сообщили в суде.

«Брянский областной суд освободил от домашнего ареста замдиректора гимназии Брянска», — передает РИА Новости информацию от объединенной пресс-службы судов. ЧП произошло 7 декабря.

Восьмиклассница открыла стрельбу в гимназии. В результате пострадали пять человек, еще одна школьница погибла. Нападавшая покончила с собой. По одной из версий, над ученицей издевались одноклассники.

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Областной суд Брянска освободил из-под домашнего ареста замдиректора гимназии, где восьмиклассница устроила обстрел. Об этом сообщили в суде. «Брянский областной суд освободил от домашнего ареста замдиректора гимназии Брянска», — передает РИА Новости информацию от объединенной пресс-службы судов. ЧП произошло 7 декабря. Восьмиклассница открыла стрельбу в гимназии. В результате пострадали пять человек, еще одна школьница погибла. Нападавшая покончила с собой. По одной из версий, над ученицей издевались одноклассники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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