После стрельбы в Брянске в школах Екатеринбурга проведут собрания

12 декабря 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Психологи расскажут родителям, что такое буллинг в школах Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска В Екатеринбурге психологи проведут для родителей собрания, на которых расскажут о том, что такое буллинг (травля детей). Встречи пройдут в каждом районе города, сообщает пресс-служба мэрии. «В среду, 13 декабря приглашают родителей на собрание, посвященное актуальной теме буллинга в школе. Начало мероприятия — 18:00, предварительная регистрация не требуется, поэтому каждый может выбрать ту школу, которую удобнее посетить», — говорится в сообщении. Адреса школ, где пройдут мероприятия, можно посмотреть на официальном сайте администрации. В Брянске 7 декабря ученица восьмого класса начала стрельбу в школе. В результате нападения пять человек пострадали, одна школьница погибла. Сама нападавшая покончила с собой. По предварительным данным, девочку, устроившую трагедию, травили одноклассники.

В Екатеринбурге психологи проведут для родителей собрания, на которых расскажут о том, что такое буллинг (травля детей). Встречи пройдут в каждом районе города, сообщает пресс-служба мэрии. «В среду, 13 декабря приглашают родителей на собрание, посвященное актуальной теме буллинга в школе. Начало мероприятия — 18:00, предварительная регистрация не требуется, поэтому каждый может выбрать ту школу, которую удобнее посетить», — говорится в сообщении. Адреса школ, где пройдут мероприятия, можно посмотреть на официальном сайте администрации. В Брянске 7 декабря ученица восьмого класса начала стрельбу в школе. В результате нападения пять человек пострадали, одна школьница погибла. Сама нападавшая покончила с собой. По предварительным данным, девочку, устроившую трагедию, травили одноклассники.