После стрельбы в Брянске в школах Екатеринбурга проведут собрания

В Екатеринбурге психологи проведут для родителей собрания, на которых расскажут о том, что такое буллинг (травля детей). Встречи пройдут в каждом районе города, сообщает пресс-служба мэрии.
«В среду, 13 декабря приглашают родителей на собрание, посвященное актуальной теме буллинга в школе. Начало мероприятия — 18:00, предварительная регистрация не требуется, поэтому каждый может выбрать ту школу, которую удобнее посетить», — говорится в сообщении. Адреса школ, где пройдут мероприятия, можно посмотреть на официальном сайте администрации.
В Брянске 7 декабря ученица восьмого класса начала стрельбу в школе. В результате нападения пять человек пострадали, одна школьница погибла. Сама нападавшая покончила с собой. По предварительным данным, девочку, устроившую трагедию, травили одноклассники.
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