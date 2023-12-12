После стрельбы в Брянске в школах Екатеринбурга проведут собрания

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школа № 22. Екатеринбург, урок, учеба, школа, образование, ранцы, школьные парты, парты, портфели
Психологи расскажут родителям, что такое буллинг в школах Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

В Екатеринбурге психологи проведут для родителей собрания, на которых расскажут о том, что такое буллинг (травля детей). Встречи пройдут в каждом районе города, сообщает пресс-служба мэрии.

«В среду, 13 декабря приглашают родителей на собрание, посвященное актуальной теме буллинга в школе. Начало мероприятия — 18:00, предварительная регистрация не требуется, поэтому каждый может выбрать ту школу, которую удобнее посетить», — говорится в сообщении. Адреса школ, где пройдут мероприятия, можно посмотреть на официальном сайте администрации.

В Брянске 7 декабря ученица восьмого класса начала стрельбу в школе. В результате нападения пять человек пострадали, одна школьница погибла. Сама нападавшая покончила с собой. По предварительным данным, девочку, устроившую трагедию, травили одноклассники.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге психологи проведут для родителей собрания, на которых расскажут о том, что такое буллинг (травля детей). Встречи пройдут в каждом районе города, сообщает пресс-служба мэрии. «В среду, 13 декабря приглашают родителей на собрание, посвященное актуальной теме буллинга в школе. Начало мероприятия — 18:00, предварительная регистрация не требуется, поэтому каждый может выбрать ту школу, которую удобнее посетить», — говорится в сообщении. Адреса школ, где пройдут мероприятия, можно посмотреть на официальном сайте администрации. В Брянске 7 декабря ученица восьмого класса начала стрельбу в школе. В результате нападения пять человек пострадали, одна школьница погибла. Сама нападавшая покончила с собой. По предварительным данным, девочку, устроившую трагедию, травили одноклассники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...