The Hill: Байден запретит следующим президентам США выходить из НАТО

15 декабря 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Джо Байден должен подписать закон о запрете выхода США из НАТО без одобрения сената Фото: Official White House / Erin Scott Конгресс США одобрил закон, который не позволит любому президенту вывести страну из НАТО без одобрения Сената или акта Конгресса. Об этом сообщило издание The Hill. Ожидается, что проект будет одобрен президентом США Джо Байденом. «Эта мера, возглавляемая сенаторами Тимом Кейном и Марко Рубио, была включена в ежегодный Закон об ассигнованиях на национальную оборону, который был принят Палатой представителей», — говорится в материале издания. Там добавили, что ожидается подписание документа Байденом. В статье пишут, что законопроект подтверждает поддержку штатами альянса. Демократ Тим Кейн и республиканец Марко Рубио в июле внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому президент не сможет самостоятельно принять решение о выходе страны из НАТО. Согласно документу, если президент США попытается сделать это без одобрения Сената или соответствующего акта Конгресса, финансирование этой инициативы будет запрещено, а действия администрации Конгресс сможет оспорить в суде.

Конгресс США одобрил закон, который не позволит любому президенту вывести страну из НАТО без одобрения Сената или акта Конгресса. Об этом сообщило издание The Hill. Ожидается, что проект будет одобрен президентом США Джо Байденом. «Эта мера, возглавляемая сенаторами Тимом Кейном и Марко Рубио, была включена в ежегодный Закон об ассигнованиях на национальную оборону, который был принят Палатой представителей», — говорится в материале издания. Там добавили, что ожидается подписание документа Байденом. В статье пишут, что законопроект подтверждает поддержку штатами альянса. Демократ Тим Кейн и республиканец Марко Рубио в июле внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому президент не сможет самостоятельно принять решение о выходе страны из НАТО. Согласно документу, если президент США попытается сделать это без одобрения Сената или соответствующего акта Конгресса, финансирование этой инициативы будет запрещено, а действия администрации Конгресс сможет оспорить в суде.