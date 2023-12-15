В соцсетях организовали сбор средств для многодетной семьи из ХМАО с отцом-инвалидом

Многодетный инвалид из ХМАО не получает пенсию четыре месяца
© Служба новостей «URA.RU»
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Неравнодушные граждане собрали для семьи инвалида около 80 тысяч рублей Фото:

Для многодетной семьи, живущей с отцом-инвалидом в селе Саранпауль Березовского района ХМАО, в соцсети «ВКонтакте» организовали сбор средств. Из-за того, что главе семьи Андрею Тихонову на протяжении четырех месяцев не выплачивали пенсию по инвалидности, семья оказалась в трудном положении. О сложившейся в жизни племянника ситуации журналисту URA.RU рассказала тетя мужчины Людмила.

«Андрей — сын моей старшей сестры, сирота. Вместе с женой они родили троих детей. В 2021 году у него случился обширный инсульт, и из-за задержки вертолета (единственный транспорт из Саранпауля — прим. ред.) он впал в кому, в которой пробыл месяц. Сейчас левая сторона тела у него полностью парализована, но он может говорить и у него сохранилась память. Ему назначили пенсию по инвалидности, но ни разу не отправляли на реабилитацию. Кроме того, череп ему порезали, и он так и зарос», — рассказала Людмила.

Проблемы с деньгами у семьи начались четыре месяца назад, когда Андрею перестали выплачивать пенсию по инвалидности. По словам Людмилы, произошло это после того, как сотрудники больницы забыли отправить направление на прохождение инвалидом медико-социальной экспертизы в специальное учреждение.

Первое время женщина помогала семье племянника продуктами и деньгами, однако пенсии Людмилы на обеспечение семьи не хватало. Жена Андрея, по словам пенсионерки, все это время отказывается обращаться в социальные службы и проявляет жестокость по отношению к мужу-инвалиду. Поэтому Людмила опубликовала в соцсети «ВКонтакте» историю родственника и попросила неравнодушных людей оказать семье помощь, так как социальные службы города в материальной помощи ранее отказывали.

На помощь было перечислено около 80 тысяч рублей. Югорчане привезли семье продукты и средства гигиены. В доме починили проводку и установили новый унитаз. Кроме того, соцслужбы помогли семье списать долг и оформить субсидию на оплату жилья как малоимущим. Однако до сих пор пенсию по инвалидности Андрею не перечисляют.

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Для многодетной семьи, живущей с отцом-инвалидом в селе Саранпауль Березовского района ХМАО, в соцсети «ВКонтакте» организовали сбор средств. Из-за того, что главе семьи Андрею Тихонову на протяжении четырех месяцев не выплачивали пенсию по инвалидности, семья оказалась в трудном положении. О сложившейся в жизни племянника ситуации журналисту URA.RU рассказала тетя мужчины Людмила. «Андрей — сын моей старшей сестры, сирота. Вместе с женой они родили троих детей. В 2021 году у него случился обширный инсульт, и из-за задержки вертолета (единственный транспорт из Саранпауля — прим. ред.) он впал в кому, в которой пробыл месяц. Сейчас левая сторона тела у него полностью парализована, но он может говорить и у него сохранилась память. Ему назначили пенсию по инвалидности, но ни разу не отправляли на реабилитацию. Кроме того, череп ему порезали, и он так и зарос», — рассказала Людмила. Проблемы с деньгами у семьи начались четыре месяца назад, когда Андрею перестали выплачивать пенсию по инвалидности. По словам Людмилы, произошло это после того, как сотрудники больницы забыли отправить направление на прохождение инвалидом медико-социальной экспертизы в специальное учреждение. Первое время женщина помогала семье племянника продуктами и деньгами, однако пенсии Людмилы на обеспечение семьи не хватало. Жена Андрея, по словам пенсионерки, все это время отказывается обращаться в социальные службы и проявляет жестокость по отношению к мужу-инвалиду. Поэтому Людмила опубликовала в соцсети «ВКонтакте» историю родственника и попросила неравнодушных людей оказать семье помощь, так как социальные службы города в материальной помощи ранее отказывали. На помощь было перечислено около 80 тысяч рублей. Югорчане привезли семье продукты и средства гигиены. В доме починили проводку и установили новый унитаз. Кроме того, соцслужбы помогли семье списать долг и оформить субсидию на оплату жилья как малоимущим. Однако до сих пор пенсию по инвалидности Андрею не перечисляют.
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© Служба новостей «URA.RU»
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