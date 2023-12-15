Причины коммунального коллапса в Соликамске выяснит прокуратура

Отопления нет с 12 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура начала проверку после серии аварий на теплосетях Соликамска (Пермский край). Ведомство намерено дать оценку работе чиновников, которые должны были обеспечить жителям бесперебойную поставку отопления и горячей воды.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям (бездействию) должностных лиц в части соблюдения законодательства об обеспечении благоприятных и безопасных условий проживания граждан, а также предоставление им коммунальных услуг надлежащего качества. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

В ведомстве напоминают, что с 12 декабря в Соликамске в микрорайонах Верхний больничный, Центральный, 3-й микрорайон калийщиков, а также по улицам Осокина, Пушкина и Соликамскому шоссе нет отопления. Авария произошла на теплосетях, принадлежащих МУП «Теплоэнерго». Власти объявили о возможной эвакуации людей.