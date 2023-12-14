Власти Соликамска готовы эвакуировать жильцов замерзающих домов

15 декабря 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Соликамцы ждут помощи от коммунальщиков и бога Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Соликамске, где часть города несколько дней отключена от горячего водоснабжения и отопления, власти готовы начать эвакуацию людей. Решение об этом принято на заседании оперативного штаба. «На заседании оперативного штаба принято решение при необходимости организовать эвакуацию в пункт временного размещения МАОУ ДО ДООЦ „Лесная сказка“ маломобильных жителей многоквартирных жилых домов, попавших под отключение», — говорится в сообщении мэрии Соликамска в соцсети «ВКонтакте». Работы по устранению аварии идут до сих пор. На помощь коммунальщикам города пришли коллеги из Березников. Авария на теплосетях в Соликамске произошла 12 декабря. К утру среды ее устранили, но горожане продолжали жаловаться на холод. Губернатор Дмитрий Махонин отправил в город вице-премьера по вопросам ЖКХ Андрея Кокорева, чтобы он на месте разобрался в ситуации с отоплением. Позже произошло два новых прорыва.

В Соликамске, где часть города несколько дней отключена от горячего водоснабжения и отопления, власти готовы начать эвакуацию людей. Решение об этом принято на заседании оперативного штаба. «На заседании оперативного штаба принято решение при необходимости организовать эвакуацию в пункт временного размещения МАОУ ДО ДООЦ „Лесная сказка“ маломобильных жителей многоквартирных жилых домов, попавших под отключение», — говорится в сообщении мэрии Соликамска в соцсети «ВКонтакте». Работы по устранению аварии идут до сих пор. На помощь коммунальщикам города пришли коллеги из Березников. Авария на теплосетях в Соликамске произошла 12 декабря. К утру среды ее устранили, но горожане продолжали жаловаться на холод. Губернатор Дмитрий Махонин отправил в город вице-премьера по вопросам ЖКХ Андрея Кокорева, чтобы он на месте разобрался в ситуации с отоплением. Позже произошло два новых прорыва.