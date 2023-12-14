14 декабря 2023

Власти Соликамска готовы эвакуировать жильцов замерзающих домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Соликамск, свет в окне, храм, зимний соликамск
Соликамцы ждут помощи от коммунальщиков и бога Фото:

В Соликамске, где часть города несколько дней отключена от горячего водоснабжения и отопления, власти готовы начать эвакуацию людей. Решение об этом принято на заседании оперативного штаба.

«На заседании оперативного штаба принято решение при необходимости организовать эвакуацию в пункт временного размещения МАОУ ДО ДООЦ „Лесная сказка“ маломобильных жителей многоквартирных жилых домов, попавших под отключение», — говорится в сообщении мэрии Соликамска в соцсети «ВКонтакте». Работы по устранению аварии идут до сих пор. На помощь коммунальщикам города пришли коллеги из Березников.

Авария на теплосетях в Соликамске произошла 12 декабря. К утру среды ее устранили, но горожане продолжали жаловаться на холод. Губернатор Дмитрий Махонин отправил в город вице-премьера по вопросам ЖКХ Андрея Кокорева, чтобы он на месте разобрался в ситуации с отоплением. Позже произошло два новых прорыва.

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В Соликамске, где часть города несколько дней отключена от горячего водоснабжения и отопления, власти готовы начать эвакуацию людей. Решение об этом принято на заседании оперативного штаба. «На заседании оперативного штаба принято решение при необходимости организовать эвакуацию в пункт временного размещения МАОУ ДО ДООЦ „Лесная сказка“ маломобильных жителей многоквартирных жилых домов, попавших под отключение», — говорится в сообщении мэрии Соликамска в соцсети «ВКонтакте». Работы по устранению аварии идут до сих пор. На помощь коммунальщикам города пришли коллеги из Березников. Авария на теплосетях в Соликамске произошла 12 декабря. К утру среды ее устранили, но горожане продолжали жаловаться на холод. Губернатор Дмитрий Махонин отправил в город вице-премьера по вопросам ЖКХ Андрея Кокорева, чтобы он на месте разобрался в ситуации с отоплением. Позже произошло два новых прорыва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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