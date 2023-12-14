Главный ледовый городок находится у «Геолога»
В Салехарде (ЯНАО) торжественно открыли главный ледовый городок у центра культуры и спорта «Геолог». Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«На площади у „Геолога“ прошла концертная программа по случаю открытия ледового городка», — сообщил корреспондент. Жителей поздравили Деды Морозы, которые приехали на праздник на автобусе.
В Салехарде открылся ледовый городок
У «Геолога» поставили главную елку
Самый крупный ледовый городок Салехарда открылся 15 декабря
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