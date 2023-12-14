14 декабря 2023

В Салехарде открылся ледовый городок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Ледового городка. Екатеринбург, ледовый городок
Главный ледовый городок находится у «Геолога» Фото:

В Салехарде (ЯНАО) торжественно открыли главный ледовый городок у центра культуры и спорта «Геолог». Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«На площади у „Геолога“ прошла концертная программа по случаю открытия ледового городка», — сообщил корреспондент. Жителей поздравили Деды Морозы, которые приехали на праздник на автобусе.

В Салехарде открылся ледовый городок
В Салехарде открылся ледовый городок
У «Геолога» поставили главную елку
У «Геолога» поставили главную елку
Самый крупный ледовый городок Салехарда открылся 15 декабря
Самый крупный ледовый городок Салехарда открылся 15 декабря

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В Салехарде (ЯНАО) торжественно открыли главный ледовый городок у центра культуры и спорта «Геолог». Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «На площади у „Геолога“ прошла концертная программа по случаю открытия ледового городка», — сообщил корреспондент. Жителей поздравили Деды Морозы, которые приехали на праздник на автобусе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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