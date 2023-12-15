Путин: РФ развивает силы стратегического сдерживания

15 декабря 2023 в 23:25 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что Россия развивает свои силы стратегического сдерживания Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия развивает свои силы стратегического сдерживания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Стратегические силы сдерживания развиваем. Причем это масштабные проекты», — сказал президент на встрече с лидерами фракций. Несмотря на текущие непростые события, Россия продолжает развитие и инфраструктуры тоже, рассказал Путин. По его словам, сегодня запустили новый мост, что очень важно, так как это дополнительный выход на север и в океан.

Россия развивает свои силы стратегического сдерживания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Стратегические силы сдерживания развиваем. Причем это масштабные проекты», — сказал президент на встрече с лидерами фракций. Несмотря на текущие непростые события, Россия продолжает развитие и инфраструктуры тоже, рассказал Путин. По его словам, сегодня запустили новый мост, что очень важно, так как это дополнительный выход на север и в океан.