Путин: РФ развивает силы стратегического сдерживания

Путин заявил, что Россия развивает свои силы стратегического сдерживания
Россия развивает свои силы стратегического сдерживания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Стратегические силы сдерживания развиваем. Причем это масштабные проекты», — сказал президент на встрече с лидерами фракций.
Несмотря на текущие непростые события, Россия продолжает развитие и инфраструктуры тоже, рассказал Путин. По его словам, сегодня запустили новый мост, что очень важно, так как это дополнительный выход на север и в океан.
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