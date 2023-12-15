15 декабря 2023

Путин: РФ развивает силы стратегического сдерживания

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на 4 съезде железнодорожников. Москва, путин владимир
Путин заявил, что Россия развивает свои силы стратегического сдерживания Фото:

Россия развивает свои силы стратегического сдерживания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Стратегические силы сдерживания развиваем. Причем это масштабные проекты», — сказал президент на встрече с лидерами фракций.

Несмотря на текущие непростые события, Россия продолжает развитие и инфраструктуры тоже, рассказал Путин. По его словам, сегодня запустили новый мост, что очень важно, так как это дополнительный выход на север и в океан.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия развивает свои силы стратегического сдерживания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Стратегические силы сдерживания развиваем. Причем это масштабные проекты», — сказал президент на встрече с лидерами фракций. Несмотря на текущие непростые события, Россия продолжает развитие и инфраструктуры тоже, рассказал Путин. По его словам, сегодня запустили новый мост, что очень важно, так как это дополнительный выход на север и в океан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...