15 декабря 2023

В Финляндии установили исторический рекорд по числу беженцев, прибывших из РФ

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За сутки на КПП «Ваалимаа» прибыло 186 беженцев Фото:

В Финляндии установили исторический рекорд по числу беженцев, прибывших в страну из России, который составил более 230 человек. Об этом сообщает агентство STT.

«На КПП «Ваалимаа» 124 лица, запросивших убежище, прибыли в час закрытия в 21:00 по московскому времени — это исторически большое количество просителей убежища в Ваалимаа». За пятницу на пункт прибыло 186 беженцев, сообщили пограничники в соцсети X», — пишет издание.

С перерывами работал и КПП «Ниирала». За пятницу через него прошли 84 беженца — граждане Сирии, Индии и Сомали.

15 декабря был последний день работы пропускных пунтов в Финляндии на границе с Россией, они закрыты до 14 января 2024 года по решению финского правительства. Еще сутки назад были послабления по въезду в страну, но допуск «не продержался и дня». Финский журналист Кости Хейсканен назвал действия властей республики «безумием», передает «Царьград».

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В Финляндии установили исторический рекорд по числу беженцев, прибывших в страну из России, который составил более 230 человек. Об этом сообщает агентство STT. «На КПП «Ваалимаа» 124 лица, запросивших убежище, прибыли в час закрытия в 21:00 по московскому времени — это исторически большое количество просителей убежища в Ваалимаа». За пятницу на пункт прибыло 186 беженцев, сообщили пограничники в соцсети X», — пишет издание. С перерывами работал и КПП «Ниирала». За пятницу через него прошли 84 беженца — граждане Сирии, Индии и Сомали. 15 декабря был последний день работы пропускных пунтов в Финляндии на границе с Россией, они закрыты до 14 января 2024 года по решению финского правительства. Еще сутки назад были послабления по въезду в страну, но допуск «не продержался и дня». Финский журналист Кости Хейсканен назвал действия властей республики «безумием», передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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