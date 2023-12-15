В Финляндии установили исторический рекорд по числу беженцев, прибывших из РФ

16 декабря 2023 в 01:10 Размер текста - 17 +

За сутки на КПП «Ваалимаа» прибыло 186 беженцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Финляндии установили исторический рекорд по числу беженцев, прибывших в страну из России, который составил более 230 человек. Об этом сообщает агентство STT. «На КПП «Ваалимаа» 124 лица, запросивших убежище, прибыли в час закрытия в 21:00 по московскому времени — это исторически большое количество просителей убежища в Ваалимаа». За пятницу на пункт прибыло 186 беженцев, сообщили пограничники в соцсети X», — пишет издание. С перерывами работал и КПП «Ниирала». За пятницу через него прошли 84 беженца — граждане Сирии, Индии и Сомали. 15 декабря был последний день работы пропускных пунтов в Финляндии на границе с Россией, они закрыты до 14 января 2024 года по решению финского правительства. Еще сутки назад были послабления по въезду в страну, но допуск «не продержался и дня». Финский журналист Кости Хейсканен назвал действия властей республики «безумием», передает «Царьград».

В Финляндии установили исторический рекорд по числу беженцев, прибывших в страну из России, который составил более 230 человек. Об этом сообщает агентство STT. «На КПП «Ваалимаа» 124 лица, запросивших убежище, прибыли в час закрытия в 21:00 по московскому времени — это исторически большое количество просителей убежища в Ваалимаа». За пятницу на пункт прибыло 186 беженцев, сообщили пограничники в соцсети X», — пишет издание. С перерывами работал и КПП «Ниирала». За пятницу через него прошли 84 беженца — граждане Сирии, Индии и Сомали. 15 декабря был последний день работы пропускных пунтов в Финляндии на границе с Россией, они закрыты до 14 января 2024 года по решению финского правительства. Еще сутки назад были послабления по въезду в страну, но допуск «не продержался и дня». Финский журналист Кости Хейсканен назвал действия властей республики «безумием», передает «Царьград».