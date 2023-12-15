15 декабря 2023

Лукашенко усложнил пропуск через погранпосты для украинцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, лукашенко александр
Из-за нарушения Украиной условий соглашения Лукашенко закон о прекращении договора Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о прекращении действия соглашения с Украиной. Соглашение предусматривало упрощение пограничного контроля между странами. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Законопроект был подготовлен из-за нарушения украинской стороной условий соглашения, что дает право другой стороне основание для прекращения договора, указано в заключении Палаты представителей Национального собрания. Украина сообщила об одностороннем выходе из соглашения в конце февраля.

По данным погранкомитета Украинская сторона регулярно совершает на границе провокации, в том числе с использованием оружия. В 2022 году было зафиксировано 88 таких случаев.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о прекращении действия соглашения с Украиной. Соглашение предусматривало упрощение пограничного контроля между странами. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Законопроект был подготовлен из-за нарушения украинской стороной условий соглашения, что дает право другой стороне основание для прекращения договора, указано в заключении Палаты представителей Национального собрания. Украина сообщила об одностороннем выходе из соглашения в конце февраля. По данным погранкомитета Украинская сторона регулярно совершает на границе провокации, в том числе с использованием оружия. В 2022 году было зафиксировано 88 таких случаев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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