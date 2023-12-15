Лукашенко усложнил пропуск через погранпосты для украинцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о прекращении действия соглашения с Украиной. Соглашение предусматривало упрощение пограничного контроля между странами. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Законопроект был подготовлен из-за нарушения украинской стороной условий соглашения, что дает право другой стороне основание для прекращения договора, указано в заключении Палаты представителей Национального собрания. Украина сообщила об одностороннем выходе из соглашения в конце февраля.
По данным погранкомитета Украинская сторона регулярно совершает на границе провокации, в том числе с использованием оружия. В 2022 году было зафиксировано 88 таких случаев.
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