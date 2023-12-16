Следствие закончило дело о взятке генералу армии ПВО Огиенко

Следственные органы выдвинули обвинение за получение взятки Фото: Илья Московец © URA.RU

Завершено расследование уголовного дела в отношении генерал-майора Константина Огиенко, обвиняемому в получении взятки за земли оборонного назначения. Об этом заявили в Главном военном следственном управлении (ГВСУ). СКР предъявило обвинения Огиенко, командующему 4-й дивизией ПВО генерал-майору Дмитрию Беляцкому, а также руководителю общественной организации «Надежда» Антонине Климовой.

«Расследование уголовного дела завершено. По версии следствия, Огиенко получил взятку в размере 500 тысяч рублей через двух посредников, за которую должен был предоставить земли оборонного назначения. Обвинения также предъявлены Беляцкому и Климовой. Военным инкриминируют получение взятки, а гражданке — ее дача», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на ГВСУ.

По версии следствия, общественница решила организовать в Подмосковье СНТ для ветеранов боевых действий и военной службы, но возникли проблемы с землей, которая находилась в пользовании как муниципальных властей, так и Минобороны РФ. За помощью Климова обратилась к командиру одной из частей ПВО, который сообщил, что решит вопросы взамен за спонсорство юбилейного мероприятия для военных.

Как только офицер забрал деньги, его тут же задержали сотрудники ФСБ. Когда задержали командующего Беляцкого, тот признал вину и рассказал, что конечным звеном является Константин Огиенко. Сам командующий ПВО, как и Антонина Климова, отрицают свою причастность к коррупции.

Огиенко поместили в СИЗО по обвинению во взяточничестве. В материалах дела указывалось, что Беляцкий организовал поручение взятки по поручению командующего ПВО, и генералы рассчитывали на 30 миллионов рублей, но получили лишь 500 тысяч рублей.