Галкин* и Пугачева вернулись в Израиль ради дня рождения иноагента

16 декабря 2023 в 05:00 Размер текста - 17 +

Галкин* и Пугачева приехали в Израиль отметить день рождения Макаревича* Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU Артист Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) совместно с певицой Аллой Пугачевой вернулись в Израиль ради дня рождения друга музыканта Андрея Макаревича (признан иноагентом в РФ). Об этом рассказала Пугачева в своей соцсети. «Идем с Максом (имея в виду Максима Галкина, — прим. URA.RU) на юбилей замечательного человека и музыканта. Андрею Макаревичу 70 лет. Будем гулять», — написала Алла Пугачева на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Ранее Пугачева вместе с Галкиным собирались переехать жить в Лондон. Такое решение они приняли из-за того, что их не устроил климат на Кипре. * Артист Максим Галкин признан иноагентом в РФ * Певец Андрей Макаревич признан иноагентом в РФ

Артист Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) совместно с певицой Аллой Пугачевой вернулись в Израиль ради дня рождения друга музыканта Андрея Макаревича (признан иноагентом в РФ). Об этом рассказала Пугачева в своей соцсети. «Идем с Максом (имея в виду Максима Галкина, — прим. URA.RU) на юбилей замечательного человека и музыканта. Андрею Макаревичу 70 лет. Будем гулять», — написала Алла Пугачева на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Ранее Пугачева вместе с Галкиным собирались переехать жить в Лондон. Такое решение они приняли из-за того, что их не устроил климат на Кипре. * Артист Максим Галкин признан иноагентом в РФ * Певец Андрей Макаревич признан иноагентом в РФ