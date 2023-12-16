Галкин* и Пугачева вернулись в Израиль ради дня рождения иноагента

Артист Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) совместно с певицой Аллой Пугачевой вернулись в Израиль ради дня рождения друга музыканта Андрея Макаревича (признан иноагентом в РФ). Об этом рассказала Пугачева в своей соцсети.
«Идем с Максом (имея в виду Максима Галкина, — прим. URA.RU) на юбилей замечательного человека и музыканта. Андрею Макаревичу 70 лет. Будем гулять», — написала Алла Пугачева на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Ранее Пугачева вместе с Галкиным собирались переехать жить в Лондон. Такое решение они приняли из-за того, что их не устроил климат на Кипре.
* Артист Максим Галкин признан иноагентом в РФ
* Певец Андрей Макаревич признан иноагентом в РФ
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