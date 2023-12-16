В РФ предложили сделать непогоду уважительной причиной опоздания на работу

16 декабря 2023 в 05:53 Размер текста - 17 +

Депутаты предложили дополнить Трудовой кодекс РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцких направили на заключение правительства РФ законопроект, согласно которому тяжелые погодные условия будут считаться уважительной причиной опоздания на работу. Об этом пишет ТАСС. «Авторы законопроекта предлагают дополнить Трудовой кодекс РФ положением, согласно которому опоздание на работу из-за непогоды не будет служить основанием для применения дисциплинарных взысканий. Какие именно условия считать тяжелыми и случаи, когда взыскания применяться не могут, депутаты предлагают решить кабмину», — пишет ТАСС со ссылкой на законопроект. В документе отмечается, что плохие погодные условия — «уважительная причина для опоздания, но это не закреплено законодательно и вызывает споры вплоть до суда». Депутат от фракции ЛДПР Иван Сухарев заявил, что на данный момент в нескольких регионах России стоят аномальные морозы. «В Сибири столбик термометров уже вторую неделю ниже -30 градусов, на Москву обрушился снегопад, суровая погода на Дальнем Востоке и на Урале. Людям трудно передвигаться по городу», — отметил он. Ранее Сухарев заявлял, что дисциплинарные взыскания несправедливы, если сотрудник опоздал именно из-за непогоды. Например, если человек не смог доехать до работы в положенный срок из-за сильных снегопадов, задержавших общественный транспорт или спровоцировавших дорожные пробки, то работодатель может не считать эту причину неуважительной, хотя у опоздавшего не было возможности повлиять на ситуацию, пишет «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцких направили на заключение правительства РФ законопроект, согласно которому тяжелые погодные условия будут считаться уважительной причиной опоздания на работу. Об этом пишет ТАСС. «Авторы законопроекта предлагают дополнить Трудовой кодекс РФ положением, согласно которому опоздание на работу из-за непогоды не будет служить основанием для применения дисциплинарных взысканий. Какие именно условия считать тяжелыми и случаи, когда взыскания применяться не могут, депутаты предлагают решить кабмину», — пишет ТАСС со ссылкой на законопроект. В документе отмечается, что плохие погодные условия — «уважительная причина для опоздания, но это не закреплено законодательно и вызывает споры вплоть до суда». Депутат от фракции ЛДПР Иван Сухарев заявил, что на данный момент в нескольких регионах России стоят аномальные морозы. «В Сибири столбик термометров уже вторую неделю ниже -30 градусов, на Москву обрушился снегопад, суровая погода на Дальнем Востоке и на Урале. Людям трудно передвигаться по городу», — отметил он. Ранее Сухарев заявлял, что дисциплинарные взыскания несправедливы, если сотрудник опоздал именно из-за непогоды. Например, если человек не смог доехать до работы в положенный срок из-за сильных снегопадов, задержавших общественный транспорт или спровоцировавших дорожные пробки, то работодатель может не считать эту причину неуважительной, хотя у опоздавшего не было возможности повлиять на ситуацию, пишет «Царьград».