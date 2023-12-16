Губернатор Старовойт: дроны ВСУ массово атаковали Курскую область

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Атака беспилотников повредила компрессорную станцию вокзала и линию электропередач Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотники вооруженных сил Украины атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. Об трех прилетах заявил губернатор региона Роман Старовойт.

«В селе Крупец Дмитриевского района три прилета. По предварительной информации в 8 домах пострадали заборы, окна, крыши. Также удар нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева — повреждена компрессорная станция. Подомовой обход продолжается», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Атака беспилотников повредила линию электропередач в Железногорском районе Курской области. По предварительной информации, пострадавших нет.

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Беспилотники вооруженных сил Украины атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. Об трех прилетах заявил губернатор региона Роман Старовойт. «В селе Крупец Дмитриевского района три прилета. По предварительной информации в 8 домах пострадали заборы, окна, крыши. Также удар нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева — повреждена компрессорная станция. Подомовой обход продолжается», — написал губернатор в своем telegram-канале. Атака беспилотников повредила линию электропередач в Железногорском районе Курской области. По предварительной информации, пострадавших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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