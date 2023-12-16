Губернатор Старовойт: дроны ВСУ массово атаковали Курскую область

Атака беспилотников повредила компрессорную станцию вокзала и линию электропередач
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Беспилотники вооруженных сил Украины атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. Об трех прилетах заявил губернатор региона Роман Старовойт.
«В селе Крупец Дмитриевского района три прилета. По предварительной информации в 8 домах пострадали заборы, окна, крыши. Также удар нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева — повреждена компрессорная станция. Подомовой обход продолжается», —
Атака беспилотников повредила линию электропередач в Железногорском районе Курской области. По предварительной информации, пострадавших нет.
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