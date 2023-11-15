Курганскую область наградили в рамках «Транспортной недели». Фото

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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, хуснуллин марат
Марат Хуснуллин отметил успехи Курганской области в дорожном строительстве Фото:

Курганская область получила 15 ноября награду в Москве в рамках «Транспортной недели-2023» за высокие показатели в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем telegram-канале.

«Символические дорожные катки за достижение наилучших показателей нацпроекта получили Архангельская, Тамбовская, Курганская и Саратовская области, Чеченская Республика и Республика Карелия. Также победителями стали Белгородская и Ленинградская области, Кабардино-Балкарская Республика и город Севастополь», — уточнил Хуснуллин в посте.

По словам Хуснуллина, Курганская область всегда была одной из дотационных и не самых динамично развивающихся. Он добавил, что с приходом нового губернатора произошел прорыв в сфере дорожного строительства.

Всего с 2021 по 2023 год более четверти протяженности федеральных трасс в Курганской области охвачены различными видами работ: от приведения дорог в нормативное состояние до капитального ремонта. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на условиях софинансирования федерального и регионального бюджетов в области приведено к нормативу 300 км дорог. В целом план по ремонту и строительству дорог в регионе на 2023 год составляет около 350 км.

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Курганская область получила 15 ноября награду в Москве в рамках «Транспортной недели-2023» за высокие показатели в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем telegram-канале. «Символические дорожные катки за достижение наилучших показателей нацпроекта получили Архангельская, Тамбовская, Курганская и Саратовская области, Чеченская Республика и Республика Карелия. Также победителями стали Белгородская и Ленинградская области, Кабардино-Балкарская Республика и город Севастополь», — уточнил Хуснуллин в посте. По словам Хуснуллина, Курганская область всегда была одной из дотационных и не самых динамично развивающихся. Он добавил, что с приходом нового губернатора произошел прорыв в сфере дорожного строительства. Всего с 2021 по 2023 год более четверти протяженности федеральных трасс в Курганской области охвачены различными видами работ: от приведения дорог в нормативное состояние до капитального ремонта. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на условиях софинансирования федерального и регионального бюджетов в области приведено к нормативу 300 км дорог. В целом план по ремонту и строительству дорог в регионе на 2023 год составляет около 350 км.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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