Полковник дал прогноз наступлению ВСУ под началом Залужного

Украина не имеет возможностей для начала нового контрнаступления, которое по сообщению западных СМИ может быть намечено на 2024 год и пройти под руководством главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом корреспонденту URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он подчеркнул, что Киев импотентен в военном отношении.
«Украина и ее западные партнеры, планируя свое контрнаступление на 2024 год, забыли спросить нас о том, будем ли мы дожидаться их наступления или мы предпримем свои какие-то меры. Все эти разговоры являются простым сотрясанием воздуха. Они могут планировать все, что хотят, а мы будем действовать так, как мы считаем нужным. У Киева практически нет возможности наступать. Украина в военном отношении импотентна», — заявил Литовкин.
Военный эксперт также отметил, что присутствие западной авиации на Украине как таковое не окажет существенного влияния на тяжелое положение, в котором находится украинская армия. Он указал на то, что для эффективного использования американских истребителей требуется не только построить аэродромы с необходимым оборудованием, но и провести обучение летчиков, которые будут управлять этими самолетами. Существуют большие сомнения по поводу того, что все это появится у Украины через три-четыре месяца, заключил Литовкин.
Украина планирует провести контрнаступление в 2024 году, согласно немецкому изданию Welt. Залужный не поддерживал начало летнего наступления из-за отсутствия достаточной поддержки с воздуха, однако наступление в следующем году будет соответствовать его исходным планам. URA.RU в своем материале приводило подробности планов украинского военного руководства.
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