Полковник дал прогноз наступлению ВСУ под началом Залужного

Полковник Литовкин: Украина в военном отношении импотентна

16 декабря 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Украина не сможет провести новое контрнаступление под началом Валерия Залужного (на фото), заявил Виктор Литовкин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не имеет возможностей для начала нового контрнаступления, которое по сообщению западных СМИ может быть намечено на 2024 год и пройти под руководством главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом корреспонденту URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он подчеркнул, что Киев импотентен в военном отношении. «Украина и ее западные партнеры, планируя свое контрнаступление на 2024 год, забыли спросить нас о том, будем ли мы дожидаться их наступления или мы предпримем свои какие-то меры. Все эти разговоры являются простым сотрясанием воздуха. Они могут планировать все, что хотят, а мы будем действовать так, как мы считаем нужным. У Киева практически нет возможности наступать. Украина в военном отношении импотентна», — заявил Литовкин. Военный эксперт также отметил, что присутствие западной авиации на Украине как таковое не окажет существенного влияния на тяжелое положение, в котором находится украинская армия. Он указал на то, что для эффективного использования американских истребителей требуется не только построить аэродромы с необходимым оборудованием, но и провести обучение летчиков, которые будут управлять этими самолетами. Существуют большие сомнения по поводу того, что все это появится у Украины через три-четыре месяца, заключил Литовкин. Украина планирует провести контрнаступление в 2024 году, согласно немецкому изданию Welt. Залужный не поддерживал начало летнего наступления из-за отсутствия достаточной поддержки с воздуха, однако наступление в следующем году будет соответствовать его исходным планам. URA.RU в своем материале приводило подробности планов украинского военного руководства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина не имеет возможностей для начала нового контрнаступления, которое по сообщению западных СМИ может быть намечено на 2024 год и пройти под руководством главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом корреспонденту URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он подчеркнул, что Киев импотентен в военном отношении. «Украина и ее западные партнеры, планируя свое контрнаступление на 2024 год, забыли спросить нас о том, будем ли мы дожидаться их наступления или мы предпримем свои какие-то меры. Все эти разговоры являются простым сотрясанием воздуха. Они могут планировать все, что хотят, а мы будем действовать так, как мы считаем нужным. У Киева практически нет возможности наступать. Украина в военном отношении импотентна», — заявил Литовкин. Военный эксперт также отметил, что присутствие западной авиации на Украине как таковое не окажет существенного влияния на тяжелое положение, в котором находится украинская армия. Он указал на то, что для эффективного использования американских истребителей требуется не только построить аэродромы с необходимым оборудованием, но и провести обучение летчиков, которые будут управлять этими самолетами. Существуют большие сомнения по поводу того, что все это появится у Украины через три-четыре месяца, заключил Литовкин. Украина планирует провести контрнаступление в 2024 году, согласно немецкому изданию Welt. Залужный не поддерживал начало летнего наступления из-за отсутствия достаточной поддержки с воздуха, однако наступление в следующем году будет соответствовать его исходным планам. URA.RU в своем материале приводило подробности планов украинского военного руководства.