Welt: Залужный планирует новое контрнаступление

16 декабря 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Украина готовится к наступлению Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина готовится к контрнаступлению в 2024 году. Об этом пишет немецкое издание Welt. Это будет наступление, которое с самого начала предполагал главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. «Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году», — приводит издание слова немецкого эксперта по безопасности и политического советника Нико Ланге. Он добавил, что одной из отправных точек может быть плацдарм в Херсоне. В материале отмечают, что главком ВСУ Валерий Залужный никогда не был сторонником начала наступления в текущем году, поскольку не видел шансов на успех без достаточной поддержки с воздуха, и согласился на него только из-за политических причин. Однако наступление в следующем году будет именно тем, которое он предполагал изначально, подытожили в статье. В мае 2023 года Минобороны России сообщило о начале контрнаступления Вооруженных сил Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское наступление ведется с использованием стратегических резервов с 4 июня, но ни на одном из участков противник успеха не добился. В ноябре Залужный дал интервью британской газете, где открыто признал, что контрнаступление зашло в тупик. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также признал, что надежды, которые Киев возлагал на летнее наступление, не оправдались, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина готовится к контрнаступлению в 2024 году. Об этом пишет немецкое издание Welt. Это будет наступление, которое с самого начала предполагал главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. «Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году», — приводит издание слова немецкого эксперта по безопасности и политического советника Нико Ланге. Он добавил, что одной из отправных точек может быть плацдарм в Херсоне. В материале отмечают, что главком ВСУ Валерий Залужный никогда не был сторонником начала наступления в текущем году, поскольку не видел шансов на успех без достаточной поддержки с воздуха, и согласился на него только из-за политических причин. Однако наступление в следующем году будет именно тем, которое он предполагал изначально, подытожили в статье. В мае 2023 года Минобороны России сообщило о начале контрнаступления Вооруженных сил Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское наступление ведется с использованием стратегических резервов с 4 июня, но ни на одном из участков противник успеха не добился. В ноябре Залужный дал интервью британской газете, где открыто признал, что контрнаступление зашло в тупик. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также признал, что надежды, которые Киев возлагал на летнее наступление, не оправдались, передает RT.