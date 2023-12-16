Стало известно о подготовке нового контрнаступления Украины: подробности

Welt: Украина собирает силы для нового контрнаступления в 2024 году

16 декабря 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

ВСУ могут начат новое наступление в 2024 году Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина планирует провести контрнаступление в 2024 году, которое должно быть спланировано лично главкомом ВСУ Валерием Залужным. URA.RU в своем материале собрало подробности этой истории. Нынешняя обстановка на фронте Украинское контрнаступление зашло в тупик, в результате чего Запад отказывается в дальнейшем его поддерживать. На данный момент есть признаки того, что Украина разрабатывает план нового контрнаступления, который связан с использованием истребителей. Состояние ВСУ Провал контрнаступления Украины привел к пессимизму в рядах украинских союзников. Многие считают, что Киев не сможет вернуть потерянные территории. Американские и европейские политики уже говорят о необходимости уступить России некоторые территории. Недостаток боеприпасов, солдат и оружия, а также падение морального духа украинцев усугубляют ситуацию для Украины. Некоторые эксперты утверждают, что Украина до сих пор имеет значительное количество доступных танков и боевых машин пехоты, включая обещанное вооружение, которое еще не было доставлено. Голландский сайт Oryx, анализирующий информацию о поставках и уничтожении военной техники, подтверждает наличие более 95% систем вооружения, которые еще не были задействованы в контрнаступлении. Несмотря на блокировку дальнейшей помощи США, военная техника и оружие на миллионы долларов по-прежнему поступает на Украину. В прошлый вторник президент Украины Владимир Зеленский объявил о получении еще одного пакета помощи на 200 миллионов долларов во время его визита в Белый дом. Кроме того, Сенат и Палата представителей США приняли бюджет, который включает сотни миллионов долларов военной помощи Украине и Израилю. Европейские страны, включая Германию, Норвегию и Данию, также продолжают предоставлять финансовую помощь Киеву. В то же время Евросоюз (ЕС) планирует предпринять новые шаги для предоставления дополнительной помощи за январь после того, как Венгрия заблокировала предыдущую инициативу ЕС на 50 миллиардов евро. Амбиции украинского руководства Украина имеет амбициозные планы, о чем свидетельствует список желаемого вооружения, отправленный в США. Этот список включает в себя вертолеты Black Hawk и Apache, истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы большой дальности, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы. Украина также стремится использовать новые стратегии боевых действий, перейдя к тактике «мобильной войны» с использованием желаемых системам вооружения. После первых неудачных попыток украинского контрнаступления с использованием танков и БМП, украинский главнокомандующий Валерий Залужный решил поменять тактику и направить небольшие ударные отряды в пешем порядке. Планы по новому контрнаступлению Валерий Залужный начал летнее контрнаступление неохотно и только по политическим причинам, так как не видел шансов на успех украинской армии без поддержки авиации. Планы на «большое контрнаступление» были отменены, поскольку была необходима механизированная поддержка для успешного прорыва. Залужный вместо масштабного наступления выбрал тактику атак небольших подразделений. Западные СМИ сообщают, что в будущем Украина может собрать все необходимые ресурсы для нового контрнаступления и использовать пришедшее западное вооружение, включая авиацию, для поддержки действий своих войск. Такой вариант развития событий на этот раз будет полностью соответствовать исходным планам Валерия Залужного. 13 декабря стало известно, что американские и украинские военные ищут новую стратегию ведения боевых действий на 2024 год. Ведется поиск нового подхода после неудачного контрнаступления. Американские официальные лица предупреждают, что без изменения стратегии 2024 год может стать похожим на 1916 год, который стал самым кровопролитным во время Первой мировой войны, когда тысячи солдат погибли, а линии фронта почти не изменились. США планируют возобновить военные консультации для ВСУ и отправит своего генерала в Киев. Украинские военные на данный момент стремятся укреплять свои позиции, удерживать территории и увеличивать свои силы и запасы. Американские власти также указывают, что Украине придется справляться с ограниченным финансированием и развивать способность производить оружие самостоятельно в течение 2024 года. Также высказывается мнение, что по мере продвижения российской армии Украина может перейти к оборонительной тактике. Если же говорить о сроках следующего возможного украинского контрнаступления, то его можно ожидать не ранее весны 2025 года. Владимир Зеленский заявил о строительстве оборонительных укреплений вдоль фронта, что может указывать на переход конфликта в новую фазу. В случае если западные союзники продолжат помощь, следующий год может стать годом восстановления украинской армии. Журналисты западных СМИ сделали вывод, что украинское контрнаступление может произойти только весной 2025 года, при условии, что Украина продержится в 2024 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина планирует провести контрнаступление в 2024 году, которое должно быть спланировано лично главкомом ВСУ Валерием Залужным. URA.RU в своем материале собрало подробности этой истории. Украинское контрнаступление зашло в тупик, в результате чего Запад отказывается в дальнейшем его поддерживать. На данный момент есть признаки того, что Украина разрабатывает план нового контрнаступления, который связан с использованием истребителей. Провал контрнаступления Украины привел к пессимизму в рядах украинских союзников. Многие считают, что Киев не сможет вернуть потерянные территории. Американские и европейские политики уже говорят о необходимости уступить России некоторые территории. Недостаток боеприпасов, солдат и оружия, а также падение морального духа украинцев усугубляют ситуацию для Украины. Некоторые эксперты утверждают, что Украина до сих пор имеет значительное количество доступных танков и боевых машин пехоты, включая обещанное вооружение, которое еще не было доставлено. Голландский сайт Oryx, анализирующий информацию о поставках и уничтожении военной техники, подтверждает наличие более 95% систем вооружения, которые еще не были задействованы в контрнаступлении. Несмотря на блокировку дальнейшей помощи США, военная техника и оружие на миллионы долларов по-прежнему поступает на Украину. В прошлый вторник президент Украины Владимир Зеленский объявил о получении еще одного пакета помощи на 200 миллионов долларов во время его визита в Белый дом. Кроме того, Сенат и Палата представителей США приняли бюджет, который включает сотни миллионов долларов военной помощи Украине и Израилю. Европейские страны, включая Германию, Норвегию и Данию, также продолжают предоставлять финансовую помощь Киеву. В то же время Евросоюз (ЕС) планирует предпринять новые шаги для предоставления дополнительной помощи за январь после того, как Венгрия заблокировала предыдущую инициативу ЕС на 50 миллиардов евро. Украина имеет амбициозные планы, о чем свидетельствует список желаемого вооружения, отправленный в США. Этот список включает в себя вертолеты Black Hawk и Apache, истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы большой дальности, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы. Украина также стремится использовать новые стратегии боевых действий, перейдя к тактике «мобильной войны» с использованием желаемых системам вооружения. После первых неудачных попыток украинского контрнаступления с использованием танков и БМП, украинский главнокомандующий Валерий Залужный решил поменять тактику и направить небольшие ударные отряды в пешем порядке. Валерий Залужный начал летнее контрнаступление неохотно и только по политическим причинам, так как не видел шансов на успех украинской армии без поддержки авиации. Планы на «большое контрнаступление» были отменены, поскольку была необходима механизированная поддержка для успешного прорыва. Залужный вместо масштабного наступления выбрал тактику атак небольших подразделений. Западные СМИ сообщают, что в будущем Украина может собрать все необходимые ресурсы для нового контрнаступления и использовать пришедшее западное вооружение, включая авиацию, для поддержки действий своих войск. Такой вариант развития событий на этот раз будет полностью соответствовать исходным планам Валерия Залужного. 13 декабря стало известно, что американские и украинские военные ищут новую стратегию ведения боевых действий на 2024 год. Ведется поиск нового подхода после неудачного контрнаступления. Американские официальные лица предупреждают, что без изменения стратегии 2024 год может стать похожим на 1916 год, который стал самым кровопролитным во время Первой мировой войны, когда тысячи солдат погибли, а линии фронта почти не изменились. США планируют возобновить военные консультации для ВСУ и отправит своего генерала в Киев. Украинские военные на данный момент стремятся укреплять свои позиции, удерживать территории и увеличивать свои силы и запасы. Американские власти также указывают, что Украине придется справляться с ограниченным финансированием и развивать способность производить оружие самостоятельно в течение 2024 года. Также высказывается мнение, что по мере продвижения российской армии Украина может перейти к оборонительной тактике. Если же говорить о сроках следующего возможного украинского контрнаступления, то его можно ожидать не ранее весны 2025 года. Владимир Зеленский заявил о строительстве оборонительных укреплений вдоль фронта, что может указывать на переход конфликта в новую фазу. В случае если западные союзники продолжат помощь, следующий год может стать годом восстановления украинской армии. Журналисты западных СМИ сделали вывод, что украинское контрнаступление может произойти только весной 2025 года, при условии, что Украина продержится в 2024 году.