Группа избирателей собралась ради важного заявления Путина

Турчак: Путина объявят самовыдвиженцем на собрании группы избирателей

16 декабря 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Путина объявят самовыдвиженцем, заявил Андрей Турчак Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Инициативная группа собралась для объявления о выдвижении президента РФ Владимира Путина самовыдвиженцем. Об этом сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. «Инициативная группа собралась сегодня для того, чтобы объявить о выдвижении Путина самовыдвиженцем», — сказал Турчак журналистам в кулуарах собрания группы избирателей по выдвижению Путина в концертном зале «Зарядье». Он добавил, что съезд ЕР единогласно поддержит выдвижение Путина. Турчак отметил, что предвыборный штаб Путина как кандидата на выборы главы государства будет сформирован после завершения всех процедур его самовыдвижения. В России 17 марта 2024 года пройдут президентские выборы. Нынешний глава государства Владимир Путин уже выдвинул свою кандидатуру. В telegram-каналах распространили список людей, которые могут войти в группу избирателей, поддержавших его выдвижение.

Инициативная группа собралась для объявления о выдвижении президента РФ Владимира Путина самовыдвиженцем. Об этом сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. «Инициативная группа собралась сегодня для того, чтобы объявить о выдвижении Путина самовыдвиженцем», — сказал Турчак журналистам в кулуарах собрания группы избирателей по выдвижению Путина в концертном зале «Зарядье». Он добавил, что съезд ЕР единогласно поддержит выдвижение Путина. Турчак отметил, что предвыборный штаб Путина как кандидата на выборы главы государства будет сформирован после завершения всех процедур его самовыдвижения. В России 17 марта 2024 года пройдут президентские выборы. Нынешний глава государства Владимир Путин уже выдвинул свою кандидатуру. В telegram-каналах распространили список людей, которые могут войти в группу избирателей, поддержавших его выдвижение.