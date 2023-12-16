Кто войдет в «Команду Путина». Фото

Путин будет баллотироваться как самовыдвиженец
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
SHAMAN может войти в команду Владимира Путина на выборах Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В telegram-каналах распространили список людей, которые могут войти в группу избирателей, поддержавших выдвижение кандидатуры нынешнего президента РФ Владимира Путина на выборах. Среди них оказался российский певец SHAMAN. Ожидается, что сам Путин будет баллотироваться как самовыдвиженец.

«SHAMAN может войти в группу избирателей. Также в списках есть Надежда Бабкина, Полина Гагарина, Лариса Долина, Евгений Плющенко, Захар Прилепин и десятки других знаменитых артистов, спортсменов и политиков», — написал telegram-канал Zvezdanews, прикрепив фото со списком предполагаемых избирателей.

В канале отмечают, что в скором времени пройдет собрание группы избирателей, по итогам которого будет составлен протокол. Его отправят в ЦИК для принятия решения о регистрации инициативной группы, что позволит начать сбор подписей в поддержку Путина.

Предстоящие выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года. Нынешний президент России Владимир Путин объявил о своем выдвижении на предстоящих президентских выборах на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле 8 декабря. Вопрос об участии в выборах задавал отец героя РФ и героя ДНР Владимира Жоги Артем.

Список команды Путина
Список команды Путина

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В telegram-каналах распространили список людей, которые могут войти в группу избирателей, поддержавших выдвижение кандидатуры нынешнего президента РФ Владимира Путина на выборах. Среди них оказался российский певец SHAMAN. Ожидается, что сам Путин будет баллотироваться как самовыдвиженец. «SHAMAN может войти в группу избирателей. Также в списках есть Надежда Бабкина, Полина Гагарина, Лариса Долина, Евгений Плющенко, Захар Прилепин и десятки других знаменитых артистов, спортсменов и политиков», — написал telegram-канал Zvezdanews, прикрепив фото со списком предполагаемых избирателей. В канале отмечают, что в скором времени пройдет собрание группы избирателей, по итогам которого будет составлен протокол. Его отправят в ЦИК для принятия решения о регистрации инициативной группы, что позволит начать сбор подписей в поддержку Путина. Предстоящие выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года. Нынешний президент России Владимир Путин объявил о своем выдвижении на предстоящих президентских выборах на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле 8 декабря. Вопрос об участии в выборах задавал отец героя РФ и героя ДНР Владимира Жоги Артем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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