В Екатеринбурге устроили массовый рейд из-за мошенников. Фото, видео

16 декабря 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге прошел рейд по профилактике мошенничества среди пенсионеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники УМВД Екатеринбурга во главе с начальником городского Управления внутренних дел подполковника полиции Максима Метелицы устроили массовый рейд из-за мошенников, жертвами которых часто становятся пожилые люди. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Сотрудники полиции разъяснили пенсионерам, если в отношении их совершаются мошеннические действия, аферисты пытаются завладеть данными пожилого собеседника и пытаются ввести в стрессовое состояние путем угрозы потери денег, необходимо при попадании в подобную ситуацию прекратить разговор и обратиться в органы внутренних дел», — рассказали в ведомстве. Также в пресс-службе отметили, что к профилактическим рейдам вместе с сотрудниками полиции привлекаются и работники почты. Они, в силу специфики своей деятельности, знают пожилых жителей города, общаются с ними и пользуются доверием. Максим Метелица предупредил горожан, что сотрудники полиции, банков и других силовых структур не звонят жителям и не требуют оформлять займы, а «безопасных счетов» и вовсе не существует. Также он заверил, что работа по профилактике мошенничества находится у него на личном контроле. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Сотрудники УМВД Екатеринбурга во главе с начальником городского Управления внутренних дел подполковника полиции Максима Метелицы устроили массовый рейд из-за мошенников, жертвами которых часто становятся пожилые люди. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Сотрудники полиции разъяснили пенсионерам, если в отношении их совершаются мошеннические действия, аферисты пытаются завладеть данными пожилого собеседника и пытаются ввести в стрессовое состояние путем угрозы потери денег, необходимо при попадании в подобную ситуацию прекратить разговор и обратиться в органы внутренних дел», — рассказали в ведомстве. Также в пресс-службе отметили, что к профилактическим рейдам вместе с сотрудниками полиции привлекаются и работники почты. Они, в силу специфики своей деятельности, знают пожилых жителей города, общаются с ними и пользуются доверием. Максим Метелица предупредил горожан, что сотрудники полиции, банков и других силовых структур не звонят жителям и не требуют оформлять займы, а «безопасных счетов» и вовсе не существует. Также он заверил, что работа по профилактике мошенничества находится у него на личном контроле.