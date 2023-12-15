15 декабря 2023

В Екатеринбурге устроили массовый рейд из-за мошенников. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сходка «ЧВК Редан». Курган, полиция, мвд россии, наряд полиции
В Екатеринбурге прошел рейд по профилактике мошенничества среди пенсионеров Фото:

Сотрудники УМВД Екатеринбурга во главе с начальником городского Управления внутренних дел подполковника полиции Максима Метелицы устроили массовый рейд из-за мошенников, жертвами которых часто становятся пожилые люди. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники полиции разъяснили пенсионерам, если в отношении их совершаются мошеннические действия, аферисты пытаются завладеть данными пожилого собеседника и пытаются ввести в стрессовое состояние путем угрозы потери денег, необходимо при попадании в подобную ситуацию прекратить разговор и обратиться в органы внутренних дел», — рассказали в ведомстве.

Также в пресс-службе отметили, что к профилактическим рейдам вместе с сотрудниками полиции привлекаются и работники почты. Они, в силу специфики своей деятельности, знают пожилых жителей города, общаются с ними и пользуются доверием.

Максим Метелица предупредил горожан, что сотрудники полиции, банков и других силовых структур не звонят жителям и не требуют оформлять займы, а «безопасных счетов» и вовсе не существует. Также он заверил, что работа по профилактике мошенничества находится у него на личном контроле.

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Сотрудники УМВД Екатеринбурга во главе с начальником городского Управления внутренних дел подполковника полиции Максима Метелицы устроили массовый рейд из-за мошенников, жертвами которых часто становятся пожилые люди. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Сотрудники полиции разъяснили пенсионерам, если в отношении их совершаются мошеннические действия, аферисты пытаются завладеть данными пожилого собеседника и пытаются ввести в стрессовое состояние путем угрозы потери денег, необходимо при попадании в подобную ситуацию прекратить разговор и обратиться в органы внутренних дел», — рассказали в ведомстве. Также в пресс-службе отметили, что к профилактическим рейдам вместе с сотрудниками полиции привлекаются и работники почты. Они, в силу специфики своей деятельности, знают пожилых жителей города, общаются с ними и пользуются доверием. Максим Метелица предупредил горожан, что сотрудники полиции, банков и других силовых структур не звонят жителям и не требуют оформлять займы, а «безопасных счетов» и вовсе не существует. Также он заверил, что работа по профилактике мошенничества находится у него на личном контроле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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