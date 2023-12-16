Mash: школы в Брянске остались без охраны после ЧП со стрельбой

16 декабря 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Новый аукцион по охранному контракту администрация Брянска проведет только в 2024 году Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска В гимназии № 5 в Брянске закрылся аукцион с охранным контрактом. Государственный заказ на данную услугу отменился в связи с тем, что на него не нашлось участников. Теперь учебное заведение останется без охраны до следующего года. Ранее в этой гимназии восьмиклассница устроила стрельбу. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «На днях закрылся аукцион с охранным контрактом для гимназии № 5. <…> На закупку не нашлось участников», — пишет канал. Также более 70 школ в Брянске могут остаться без охраны. Известно, что новые торги администрация города сможет провести только в 2024 году. Кроме того, у УФАС РФ в области возникли претензии к шести аукционам по охранному контракту. Они были запланированы на первую половину 2024 года, но их отменили. По ним выявлены нарушения в плане непрописанного порядка действий сотрудников безопасности учебных заведений при посещении посторонних лиц. А также были проблемы в технических требованиях. Одного охранника явно недостаточно на все образовательное учреждение. До тех пор, пока данные условия не будут обновлены, школы Брянска останутся без охраны. В Брянске 7 декабря восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии. Оружие она взяла у своего отца. В результате этого пострадали пять человек. Еще одна ученица погибла, а нападавшая покончила с собой. Согласно одной из версий, над девочкой издевались одноклассники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В гимназии № 5 в Брянске закрылся аукцион с охранным контрактом. Государственный заказ на данную услугу отменился в связи с тем, что на него не нашлось участников. Теперь учебное заведение останется без охраны до следующего года. Ранее в этой гимназии восьмиклассница устроила стрельбу. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «На днях закрылся аукцион с охранным контрактом для гимназии № 5. <…> На закупку не нашлось участников», — пишет канал. Также более 70 школ в Брянске могут остаться без охраны. Известно, что новые торги администрация города сможет провести только в 2024 году. Кроме того, у УФАС РФ в области возникли претензии к шести аукционам по охранному контракту. Они были запланированы на первую половину 2024 года, но их отменили. По ним выявлены нарушения в плане непрописанного порядка действий сотрудников безопасности учебных заведений при посещении посторонних лиц. А также были проблемы в технических требованиях. Одного охранника явно недостаточно на все образовательное учреждение. До тех пор, пока данные условия не будут обновлены, школы Брянска останутся без охраны. В Брянске 7 декабря восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии. Оружие она взяла у своего отца. В результате этого пострадали пять человек. Еще одна ученица погибла, а нападавшая покончила с собой. Согласно одной из версий, над девочкой издевались одноклассники.