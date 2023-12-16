Baza рассекретила заработки SHAMAN

Baza: в райдер SHAMAN входят подушки из гусиного пуха, охрана и бизнес-класс
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Выступление исполнителя Shaman на концерте по случаю Дня Победы. Екатеринбург, shaman, дронов ярослав, певец шаман
Также по райдеру у певца должно быть два личных охранника Фото:

За концерт длинной в полтора часа певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) берет 12 млн рублей. При этом у него должно быть два личных охранника. А в гримерке, согласно райдеру, должны быть размещены десяток брускетт, фрукты, чай и вода. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Стоимость выступления артиста может разниться, но в среднем за полуторачасой концерт SHAMAN просит 12 млн рублей», — передает канал. Кроме того, в райдер артиста входят два личных охранника. Они должны обеспечивать безопасность певца от прилета в город до выезда из него. При этом передвижение осуществляется на машине не ниже бизнес-класса. Также в зале должно быть как минимум 8 охранников на каждые 1000 людей.

В гримерке артист предпочитает видеть чай, воду, лимон, десяток брускетт и фрукты. А проживать SHAMAN любит в пятизвездочных отелях, в которых есть кровать размера King Size. Также важно, что на ней должны быть размещены две подушки из гусиного пуха.

Ранее сообщалось, что в Тюмень приедет поэт и музыкант из Минска Алексей Ширяева. У него самые низкие требования по райдеру. Артисту хватит билета в плацкарт и ночлега у знакомых.

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За концерт длинной в полтора часа певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) берет 12 млн рублей. При этом у него должно быть два личных охранника. А в гримерке, согласно райдеру, должны быть размещены десяток брускетт, фрукты, чай и вода. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Стоимость выступления артиста может разниться, но в среднем за полуторачасой концерт SHAMAN просит 12 млн рублей», — передает канал. Кроме того, в райдер артиста входят два личных охранника. Они должны обеспечивать безопасность певца от прилета в город до выезда из него. При этом передвижение осуществляется на машине не ниже бизнес-класса. Также в зале должно быть как минимум 8 охранников на каждые 1000 людей. В гримерке артист предпочитает видеть чай, воду, лимон, десяток брускетт и фрукты. А проживать SHAMAN любит в пятизвездочных отелях, в которых есть кровать размера King Size. Также важно, что на ней должны быть размещены две подушки из гусиного пуха. Ранее сообщалось, что в Тюмень приедет поэт и музыкант из Минска Алексей Ширяева. У него самые низкие требования по райдеру. Артисту хватит билета в плацкарт и ночлега у знакомых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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