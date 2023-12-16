Baza рассекретила заработки SHAMAN

Baza: в райдер SHAMAN входят подушки из гусиного пуха, охрана и бизнес-класс

16 декабря 2023 в 19:29 Размер текста - 17 +

Также по райдеру у певца должно быть два личных охранника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За концерт длинной в полтора часа певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) берет 12 млн рублей. При этом у него должно быть два личных охранника. А в гримерке, согласно райдеру, должны быть размещены десяток брускетт, фрукты, чай и вода. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Стоимость выступления артиста может разниться, но в среднем за полуторачасой концерт SHAMAN просит 12 млн рублей», — передает канал. Кроме того, в райдер артиста входят два личных охранника. Они должны обеспечивать безопасность певца от прилета в город до выезда из него. При этом передвижение осуществляется на машине не ниже бизнес-класса. Также в зале должно быть как минимум 8 охранников на каждые 1000 людей. В гримерке артист предпочитает видеть чай, воду, лимон, десяток брускетт и фрукты. А проживать SHAMAN любит в пятизвездочных отелях, в которых есть кровать размера King Size. Также важно, что на ней должны быть размещены две подушки из гусиного пуха. Ранее сообщалось, что в Тюмень приедет поэт и музыкант из Минска Алексей Ширяева. У него самые низкие требования по райдеру. Артисту хватит билета в плацкарт и ночлега у знакомых.

За концерт длинной в полтора часа певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) берет 12 млн рублей. При этом у него должно быть два личных охранника. А в гримерке, согласно райдеру, должны быть размещены десяток брускетт, фрукты, чай и вода. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Стоимость выступления артиста может разниться, но в среднем за полуторачасой концерт SHAMAN просит 12 млн рублей», — передает канал. Кроме того, в райдер артиста входят два личных охранника. Они должны обеспечивать безопасность певца от прилета в город до выезда из него. При этом передвижение осуществляется на машине не ниже бизнес-класса. Также в зале должно быть как минимум 8 охранников на каждые 1000 людей. В гримерке артист предпочитает видеть чай, воду, лимон, десяток брускетт и фрукты. А проживать SHAMAN любит в пятизвездочных отелях, в которых есть кровать размера King Size. Также важно, что на ней должны быть размещены две подушки из гусиного пуха. Ранее сообщалось, что в Тюмень приедет поэт и музыкант из Минска Алексей Ширяева. У него самые низкие требования по райдеру. Артисту хватит билета в плацкарт и ночлега у знакомых.