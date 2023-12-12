В Тюмень приедет артист с самым низким райдером

В Тюмени пройдет концерт поэта и музыканта из Минска Алексей Ширяева. Как рассказала URA.RU организатор Елена Изуграфова, у музыканта очень низкие требования по райдеру — билет в плацкарт и ночлег у знакомых.
«У него все просто по райдеру: плацкарт, ночует у знакомых. Вообще, Алексей известен как актер — он снимается в кино в качестве конного каскадера. Фильмы „1612. Хроники смутного времени“, „Нереальная история“ — второй сезон. А 19 декабря он представит тюменцам программу из своих песен в жанре фолк-рок», — рассказала URA.RU организатор концерта Елена Изуграфова.
Кроме этнических песен, зрителей ждет и небольшая блюзовая программа. Концерт состоится в рамках тура по Сибири.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.