В Тюмень приедет артист с самым низким райдером

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У музыканта очень низкие требования по райдеру — билет в плацкарт и ночлег у знакомых Фото:

В Тюмени пройдет концерт поэта и музыканта из Минска Алексей Ширяева. Как рассказала URA.RU организатор Елена Изуграфова, у музыканта очень низкие требования по райдеру — билет в плацкарт и ночлег у знакомых.

«У него все просто по райдеру: плацкарт, ночует у знакомых. Вообще, Алексей известен как актер — он снимается в кино в качестве конного каскадера. Фильмы „1612. Хроники смутного времени“, „Нереальная история“ — второй сезон. А 19 декабря он представит тюменцам программу из своих песен в жанре фолк-рок», — рассказала URA.RU организатор концерта Елена Изуграфова.

Кроме этнических песен, зрителей ждет и небольшая блюзовая программа. Концерт состоится в рамках тура по Сибири.

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В Тюмени пройдет концерт поэта и музыканта из Минска Алексей Ширяева. Как рассказала URA.RU организатор Елена Изуграфова, у музыканта очень низкие требования по райдеру — билет в плацкарт и ночлег у знакомых. «У него все просто по райдеру: плацкарт, ночует у знакомых. Вообще, Алексей известен как актер — он снимается в кино в качестве конного каскадера. Фильмы „1612. Хроники смутного времени“, „Нереальная история“ — второй сезон. А 19 декабря он представит тюменцам программу из своих песен в жанре фолк-рок», — рассказала URA.RU организатор концерта Елена Изуграфова. Кроме этнических песен, зрителей ждет и небольшая блюзовая программа. Концерт состоится в рамках тура по Сибири.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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