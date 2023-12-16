Скончался барабанщик легендарной группы AC/DC

Первый барабанщик AC/DC Берджесс умер
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Колин Берджесс скончался в возрасте 77 лет Фото:

Первый барабанщик AC/DC Колин Берджесс умер. Об этом сообщает портал Noise 11.

«Берджесс, барабанщик The Masters Apprentices и первый барабанщик AC/DC, умер в возрасте 77 лет», — передает портал. Барабанщик играл в составе группы с ноября 1973 года по февраль 1974 года. Из AC/DC его уволили за пьянство.

После карьеры в AC/DC Берджесс собрал группу His Majest. На вокал встала японка. В 1988 году барабанщик был введен в Зал славы ARIA. Это австралийская ассоциация звукозаписывающей индустрии.

Хиты AC/DC знает почти каждый человек на планете. Они звучат в фильмах, на стадионах во время матчей и в миллионах видео на YouTube. В Зал славы рок-н-ролла группа была принята еще в 2003 году.

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Первый барабанщик AC/DC Колин Берджесс умер. Об этом сообщает портал Noise 11. «Берджесс, барабанщик The Masters Apprentices и первый барабанщик AC/DC, умер в возрасте 77 лет», — передает портал. Барабанщик играл в составе группы с ноября 1973 года по февраль 1974 года. Из AC/DC его уволили за пьянство. После карьеры в AC/DC Берджесс собрал группу His Majest. На вокал встала японка. В 1988 году барабанщик был введен в Зал славы ARIA. Это австралийская ассоциация звукозаписывающей индустрии. Хиты AC/DC знает почти каждый человек на планете. Они звучат в фильмах, на стадионах во время матчей и в миллионах видео на YouTube. В Зал славы рок-н-ролла группа была принята еще в 2003 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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