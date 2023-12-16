16 декабря 2023
15 декабря 2023

В Перми из-за горящего мусора пожарным пришлось эвакуировать 8 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Веселые старты МЧС. Курган, мчс, пожарник, пожарные
До приезда пожарных из дома вышли 35 человек Фото:

Сотрудники МЧС спасли при пожаре на улице Комиссара Пожарского в Перми восемь человек, в том числе одного ребенка. На первом этаже многоквартирного дома горел мусор, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«На тушение пожара в многоквартирном доме на ул. Комиссара Пожарского привлекались 25 человек личного состава и шесть единиц техники. Было установлено, что горит мусор в мусоросборной камере на первом этаже. На пожаре спасены восемь человек, в том числе один ребенок», — сообщили в ведомстве.

До приезда пожарных самостоятельно вышли на улицу 35 человек. Погибших и травмированных нет. Пожар был потушен в 18:10.

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Сотрудники МЧС спасли при пожаре на улице Комиссара Пожарского в Перми восемь человек, в том числе одного ребенка. На первом этаже многоквартирного дома горел мусор, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «На тушение пожара в многоквартирном доме на ул. Комиссара Пожарского привлекались 25 человек личного состава и шесть единиц техники. Было установлено, что горит мусор в мусоросборной камере на первом этаже. На пожаре спасены восемь человек, в том числе один ребенок», — сообщили в ведомстве. До приезда пожарных самостоятельно вышли на улицу 35 человек. Погибших и травмированных нет. Пожар был потушен в 18:10.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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