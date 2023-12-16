В Перми из-за горящего мусора пожарным пришлось эвакуировать 8 человек

Сотрудники МЧС спасли при пожаре на улице Комиссара Пожарского в Перми восемь человек, в том числе одного ребенка. На первом этаже многоквартирного дома горел мусор, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«На тушение пожара в многоквартирном доме на ул. Комиссара Пожарского привлекались 25 человек личного состава и шесть единиц техники. Было установлено, что горит мусор в мусоросборной камере на первом этаже. На пожаре спасены восемь человек, в том числе один ребенок», — сообщили в ведомстве.
До приезда пожарных самостоятельно вышли на улицу 35 человек. Погибших и травмированных нет. Пожар был потушен в 18:10.
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