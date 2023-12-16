В Москве задержали рэпера, заявившего о желании избить беременную русскую

В Москве задержали рэпера, который в своих песнях читал о насилии и ненависти к беременным женщинам России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В содержании высказываний данного лица усматриваются признаки возбуждения межнациональной ненависти. Своими текстами он возмутил интернет-пользователей», — передает слова Волковой РЕН ТВ. Она также отметила, что репер был задержан.
По словам представительницы МВД РФ, мужчину опознали, им оказался уроженец Красноярского края. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Ранее в соцсетях появились кадры с задержанным, на которых он на неустановленном рэп-баттле читал текст песни про то, как он бьет беременную русскую в качестве «превентивного удара», передает «Царьград». Сейчас рэпер сожалеет в том, что наговорил, а также оправдывается. Самое страшное здесь то, что зрители этого выступления смеялись над словами «исполнителя», передают журналисты.
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