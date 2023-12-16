16 декабря 2023

В Москве задержали рэпера, заявившего о желании избить беременную русскую

© Служба новостей «URA.RU»
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Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
Мужчина исполнял реп о насилии по отношению к беременным женщинам РФ Фото:

В Москве задержали рэпера, который в своих песнях читал о насилии и ненависти к беременным женщинам России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В содержании высказываний данного лица усматриваются признаки возбуждения межнациональной ненависти. Своими текстами он возмутил интернет-пользователей», — передает слова Волковой РЕН ТВ. Она также отметила, что репер был задержан.

По словам представительницы МВД РФ, мужчину опознали, им оказался уроженец Красноярского края. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Ранее в соцсетях появились кадры с задержанным, на которых он на неустановленном рэп-баттле читал текст песни про то, как он бьет беременную русскую в качестве «превентивного удара», передает «Царьград». Сейчас рэпер сожалеет в том, что наговорил, а также оправдывается. Самое страшное здесь то, что зрители этого выступления смеялись над словами «исполнителя», передают журналисты.

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В Москве задержали рэпера, который в своих песнях читал о насилии и ненависти к беременным женщинам России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «В содержании высказываний данного лица усматриваются признаки возбуждения межнациональной ненависти. Своими текстами он возмутил интернет-пользователей», — передает слова Волковой РЕН ТВ. Она также отметила, что репер был задержан. По словам представительницы МВД РФ, мужчину опознали, им оказался уроженец Красноярского края. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Ранее в соцсетях появились кадры с задержанным, на которых он на неустановленном рэп-баттле читал текст песни про то, как он бьет беременную русскую в качестве «превентивного удара», передает «Царьград». Сейчас рэпер сожалеет в том, что наговорил, а также оправдывается. Самое страшное здесь то, что зрители этого выступления смеялись над словами «исполнителя», передают журналисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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