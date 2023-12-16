Пресс-секретарь пермского ГУФСИН приняла участие в проекте на НТВ. Фото

17 декабря 2023 в 08:01 Размер текста - 17 +

«Квартирный вопрос» выходит на телеканале НТВ Фото: Олег Черных © URA.RU Пресс-секретарь пермского ГУФСИН Нина Изотова приняла участие в программе «Квартирный вопрос» на телеканале НТВ. Участнице сделали ремонт кухни в «пермском зверином стиле». «Капитан внутренней службы Нина Изотова — человек, нацеленный на успех. Во втором проекте „Квартирного вопроса“ в Перми в центре внимания оказался местный звериный стиль. Авторам предстояло кардинально переделать кладовку, кухню и исполнить мечту хозяйки о мойке у окна. Зверинцу досталась целая стена, на которой поселилась лиса, а в оформлении пространства появились уникальные элементы декора», — сообщается на сайте телеканала. Изданию 59.RU Нина Изотова рассказала, что смотрит программу «Квартирный вопрос» с детства. О кастинге она узнала случайно, увидев пост друга в соцсети «ВКонтакте» в предпоследний день отбора. «Когда я увидела этот пост, то очень расстроилась, так как думала, что уже не успею. Я в детстве грезила этой передачей, смотрела все выпуски подряд. Верила в то, что когда-то буду участницей, а после увиденного поста всю ночь не спала и думала об этом», — рассказала она. Нине Изотовой сделали ремонт в «пермском зверином стиле» Телеканал НТВ

Пресс-секретарь пермского ГУФСИН Нина Изотова приняла участие в программе «Квартирный вопрос» на телеканале НТВ. Участнице сделали ремонт кухни в «пермском зверином стиле». «Капитан внутренней службы Нина Изотова — человек, нацеленный на успех. Во втором проекте „Квартирного вопроса“ в Перми в центре внимания оказался местный звериный стиль. Авторам предстояло кардинально переделать кладовку, кухню и исполнить мечту хозяйки о мойке у окна. Зверинцу досталась целая стена, на которой поселилась лиса, а в оформлении пространства появились уникальные элементы декора», — сообщается на сайте телеканала. Изданию 59.RU Нина Изотова рассказала, что смотрит программу «Квартирный вопрос» с детства. О кастинге она узнала случайно, увидев пост друга в соцсети «ВКонтакте» в предпоследний день отбора. «Когда я увидела этот пост, то очень расстроилась, так как думала, что уже не успею. Я в детстве грезила этой передачей, смотрела все выпуски подряд. Верила в то, что когда-то буду участницей, а после увиденного поста всю ночь не спала и думала об этом», — рассказала она.