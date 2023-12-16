Пресс-секретарь пермского ГУФСИН Нина Изотова приняла участие в программе «Квартирный вопрос» на телеканале НТВ. Участнице сделали ремонт кухни в «пермском зверином стиле».
«Капитан внутренней службы Нина Изотова — человек, нацеленный на успех. Во втором проекте „Квартирного вопроса“ в Перми в центре внимания оказался местный звериный стиль. Авторам предстояло кардинально переделать кладовку, кухню и исполнить мечту хозяйки о мойке у окна. Зверинцу досталась целая стена, на которой поселилась лиса, а в оформлении пространства появились уникальные элементы декора», — сообщается на сайте телеканала.
Изданию 59.RU Нина Изотова рассказала, что смотрит программу «Квартирный вопрос» с детства. О кастинге она узнала случайно, увидев пост друга в соцсети «ВКонтакте» в предпоследний день отбора. «Когда я увидела этот пост, то очень расстроилась, так как думала, что уже не успею. Я в детстве грезила этой передачей, смотрела все выпуски подряд. Верила в то, что когда-то буду участницей, а после увиденного поста всю ночь не спала и думала об этом», — рассказала она.
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