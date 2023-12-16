В России придумали, как сэкономить на затратах на отоплении

Ученые из Саратовского государственного технического университета (СГТУ) разработали устройство, которое позволит жильцам сэкономить на отоплении. Оно позволяет передавать внутрь помещения теплый воздух, который уже содержится в вентиляции. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
«Мы разработали специальное устройство для обмена теплотой и влагой между двумя потоками воздуха, которое позволяет свести к минимуму затраты энергии на температурную доводку потока приточного воздуха, подаваемого в помещение», — рассказала профессор из Саратовского университета Юрий Печенегов. Его слова передает ТАСС.
Суть разработки заключается в том, что устройство позволяет обменивать теплый и влажный воздух между вытяжным и приточными потоками. Для этого в нем существуют отсеки с теплообменными секциями и влагопередатчики. Устройство можно будет использовать не только в жилых помещениях, но и в производственных.
В октябре в Минобрнауки России рассказали о другой разработке, которая позволяет экономить, на этот раз в производстве лекарств. Ученые Казанского федерального университета представили новый способ приготовления полиморфов (упаковки кристаллического строения). Это скажется на снижении стоимости лекарств в России.
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