16 декабря 2023

В России придумали, как сэкономить на затратах на отоплении

Ученые из СГТУ разработали устройство, позволяющее экономить на отоплении
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Отопление". Москва, батарея, кот, тепло, радиатор, отопление, котик
Ученые из Саратова представили устройство, которое поможет сэкономить россиянам на отоплении Фото:

Ученые из Саратовского государственного технического университета (СГТУ) разработали устройство, которое позволит жильцам сэкономить на отоплении. Оно позволяет передавать внутрь помещения теплый воздух, который уже содержится в вентиляции. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

«Мы разработали специальное устройство для обмена теплотой и влагой между двумя потоками воздуха, которое позволяет свести к минимуму затраты энергии на температурную доводку потока приточного воздуха, подаваемого в помещение», — рассказала профессор из Саратовского университета Юрий Печенегов. Его слова передает ТАСС.

Суть разработки заключается в том, что устройство позволяет обменивать теплый и влажный воздух между вытяжным и приточными потоками. Для этого в нем существуют отсеки с теплообменными секциями и влагопередатчики. Устройство можно будет использовать не только в жилых помещениях, но и в производственных.

В октябре в Минобрнауки России рассказали о другой разработке, которая позволяет экономить, на этот раз в производстве лекарств. Ученые Казанского федерального университета представили новый способ приготовления полиморфов (упаковки кристаллического строения). Это скажется на снижении стоимости лекарств в России.

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Ученые из Саратовского государственного технического университета (СГТУ) разработали устройство, которое позволит жильцам сэкономить на отоплении. Оно позволяет передавать внутрь помещения теплый воздух, который уже содержится в вентиляции. Об этом рассказали в пресс-службе вуза. «Мы разработали специальное устройство для обмена теплотой и влагой между двумя потоками воздуха, которое позволяет свести к минимуму затраты энергии на температурную доводку потока приточного воздуха, подаваемого в помещение», — рассказала профессор из Саратовского университета Юрий Печенегов. Его слова передает ТАСС. Суть разработки заключается в том, что устройство позволяет обменивать теплый и влажный воздух между вытяжным и приточными потоками. Для этого в нем существуют отсеки с теплообменными секциями и влагопередатчики. Устройство можно будет использовать не только в жилых помещениях, но и в производственных. В октябре в Минобрнауки России рассказали о другой разработке, которая позволяет экономить, на этот раз в производстве лекарств. Ученые Казанского федерального университета представили новый способ приготовления полиморфов (упаковки кристаллического строения). Это скажется на снижении стоимости лекарств в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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