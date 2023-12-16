В России придумали, как сэкономить на затратах на отоплении

Ученые из СГТУ разработали устройство, позволяющее экономить на отоплении

17 декабря 2023 в 08:09 Размер текста - 17 +

Ученые из Саратова представили устройство, которое поможет сэкономить россиянам на отоплении Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ученые из Саратовского государственного технического университета (СГТУ) разработали устройство, которое позволит жильцам сэкономить на отоплении. Оно позволяет передавать внутрь помещения теплый воздух, который уже содержится в вентиляции. Об этом рассказали в пресс-службе вуза. «Мы разработали специальное устройство для обмена теплотой и влагой между двумя потоками воздуха, которое позволяет свести к минимуму затраты энергии на температурную доводку потока приточного воздуха, подаваемого в помещение», — рассказала профессор из Саратовского университета Юрий Печенегов. Его слова передает ТАСС. Суть разработки заключается в том, что устройство позволяет обменивать теплый и влажный воздух между вытяжным и приточными потоками. Для этого в нем существуют отсеки с теплообменными секциями и влагопередатчики. Устройство можно будет использовать не только в жилых помещениях, но и в производственных. В октябре в Минобрнауки России рассказали о другой разработке, которая позволяет экономить, на этот раз в производстве лекарств. Ученые Казанского федерального университета представили новый способ приготовления полиморфов (упаковки кристаллического строения). Это скажется на снижении стоимости лекарств в России.

Ученые из Саратовского государственного технического университета (СГТУ) разработали устройство, которое позволит жильцам сэкономить на отоплении. Оно позволяет передавать внутрь помещения теплый воздух, который уже содержится в вентиляции. Об этом рассказали в пресс-службе вуза. «Мы разработали специальное устройство для обмена теплотой и влагой между двумя потоками воздуха, которое позволяет свести к минимуму затраты энергии на температурную доводку потока приточного воздуха, подаваемого в помещение», — рассказала профессор из Саратовского университета Юрий Печенегов. Его слова передает ТАСС. Суть разработки заключается в том, что устройство позволяет обменивать теплый и влажный воздух между вытяжным и приточными потоками. Для этого в нем существуют отсеки с теплообменными секциями и влагопередатчики. Устройство можно будет использовать не только в жилых помещениях, но и в производственных. В октябре в Минобрнауки России рассказали о другой разработке, которая позволяет экономить, на этот раз в производстве лекарств. Ученые Казанского федерального университета представили новый способ приготовления полиморфов (упаковки кристаллического строения). Это скажется на снижении стоимости лекарств в России.