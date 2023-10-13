Российские ученые придумали, как сделать лекарства дешевле

Минобрнауки: лекарства станут дешевле благодаря новым упаковкам
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Радиоведущие шоу «Пилота» и «Радио СИ». Екатеринбург, таблетки
Благодаря новому способу приготовления упаковки лекарства станут дешевле Фото:

Стоимость лекарств можно снизить благодаря новому способу приготовления полиморфов (упаковок кристаллического строения), который разработали ученые Казанского федерального университета. Об этом сообщили в Минобрнауки России.

«Как рассчитывают ученые КФУ, благодаря новому способу приготовления полиморфов лекарственных веществ удастся существенно снизить затраты на внедрение новых лекарств в практику», — рассказали в министерстве, передает «Газета.Ru». В материале отмечают, что ученые уже подготовили новый полиморф индометацина (нестероидного противовоспалительного лекарственного препарата) с повышенной биодоступностью.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что резких скачков цен на препараты из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты — прим. URA.RU) в стране не ожидается. Он отметил, что цены на лекарства этой группы с начала года выросли на 1,6%, что ниже уровня инфляции.

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Стоимость лекарств можно снизить благодаря новому способу приготовления полиморфов (упаковок кристаллического строения), который разработали ученые Казанского федерального университета. Об этом сообщили в Минобрнауки России. «Как рассчитывают ученые КФУ, благодаря новому способу приготовления полиморфов лекарственных веществ удастся существенно снизить затраты на внедрение новых лекарств в практику», — рассказали в министерстве, передает «Газета.Ru». В материале отмечают, что ученые уже подготовили новый полиморф индометацина (нестероидного противовоспалительного лекарственного препарата) с повышенной биодоступностью. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что резких скачков цен на препараты из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты — прим. URA.RU) в стране не ожидается. Он отметил, что цены на лекарства этой группы с начала года выросли на 1,6%, что ниже уровня инфляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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