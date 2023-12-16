16 декабря 2023

На Украине лишат отсрочки от мобилизации полицейских и женщин

Депутат Рады Безуглая: на Украине женщин будут ставить на учет в военкомат
© Служба новостей «URA.RU»
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На Украине работают над новыми правками законопроекта о мобилизации Фото:
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На Украине разрабатывается новый законопроект о мобилизации. Согласно новым правкам, предлагается лишить отсрочки женщин и всех сотрудников полиции. Об этом рассказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Убираем право на отсрочку и ставим на военный учет: полицейских, сотрудников Бюро экономической безопасности и государственной пенитенциарной службы», — написала Марьяна Безуглая в своем telegram-канале. Далее она подчеркнула, что на период военного положения, которое как раз сейчас и действует на Украине, женщины встают на воинский учет наравне с мужчинами. Отсрочку могут получить беременные.

Депутат подчеркнула, что в стране рассматривают возможность снижения призывного возраста с 27 до 25 лет. При этом все срочники переходят в статус мобилизованных.

Журналисты украинского издания «Страна.ua» писали, что в Львове сейчас практикуется тактика «мягкого призыва». Жителям рассказывают о плюсах служения по контракту, но при этом повестки не вручаются. Также сообщалось, что военкомы начали проводить агрессивные рейды, вручая повестки всем подряд.

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На Украине разрабатывается новый законопроект о мобилизации. Согласно новым правкам, предлагается лишить отсрочки женщин и всех сотрудников полиции. Об этом рассказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. «Убираем право на отсрочку и ставим на военный учет: полицейских, сотрудников Бюро экономической безопасности и государственной пенитенциарной службы», — написала Марьяна Безуглая в своем telegram-канале. Далее она подчеркнула, что на период военного положения, которое как раз сейчас и действует на Украине, женщины встают на воинский учет наравне с мужчинами. Отсрочку могут получить беременные. Депутат подчеркнула, что в стране рассматривают возможность снижения призывного возраста с 27 до 25 лет. При этом все срочники переходят в статус мобилизованных. Журналисты украинского издания «Страна.ua» писали, что в Львове сейчас практикуется тактика «мягкого призыва». Жителям рассказывают о плюсах служения по контракту, но при этом повестки не вручаются. Также сообщалось, что военкомы начали проводить агрессивные рейды, вручая повестки всем подряд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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