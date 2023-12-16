На Украине лишат отсрочки от мобилизации полицейских и женщин

Депутат Рады Безуглая: на Украине женщин будут ставить на учет в военкомат

17 декабря 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

На Украине работают над новыми правками законопроекта о мобилизации Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине разрабатывается новый законопроект о мобилизации. Согласно новым правкам, предлагается лишить отсрочки женщин и всех сотрудников полиции. Об этом рассказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. «Убираем право на отсрочку и ставим на военный учет: полицейских, сотрудников Бюро экономической безопасности и государственной пенитенциарной службы», — написала Марьяна Безуглая в своем telegram-канале. Далее она подчеркнула, что на период военного положения, которое как раз сейчас и действует на Украине, женщины встают на воинский учет наравне с мужчинами. Отсрочку могут получить беременные. Депутат подчеркнула, что в стране рассматривают возможность снижения призывного возраста с 27 до 25 лет. При этом все срочники переходят в статус мобилизованных. Журналисты украинского издания «Страна.ua» писали, что в Львове сейчас практикуется тактика «мягкого призыва». Жителям рассказывают о плюсах служения по контракту, но при этом повестки не вручаются. Также сообщалось, что военкомы начали проводить агрессивные рейды, вручая повестки всем подряд.

На Украине разрабатывается новый законопроект о мобилизации. Согласно новым правкам, предлагается лишить отсрочки женщин и всех сотрудников полиции. Об этом рассказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. «Убираем право на отсрочку и ставим на военный учет: полицейских, сотрудников Бюро экономической безопасности и государственной пенитенциарной службы», — написала Марьяна Безуглая в своем telegram-канале. Далее она подчеркнула, что на период военного положения, которое как раз сейчас и действует на Украине, женщины встают на воинский учет наравне с мужчинами. Отсрочку могут получить беременные. Депутат подчеркнула, что в стране рассматривают возможность снижения призывного возраста с 27 до 25 лет. При этом все срочники переходят в статус мобилизованных. Журналисты украинского издания «Страна.ua» писали, что в Львове сейчас практикуется тактика «мягкого призыва». Жителям рассказывают о плюсах служения по контракту, но при этом повестки не вручаются. Также сообщалось, что военкомы начали проводить агрессивные рейды, вручая повестки всем подряд.