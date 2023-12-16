На Западной Украине сменили тактику по мобилизации

Страна.ua: жителей Львова уговаривают заключить контракт с ВСУ

16 декабря 2023 в 21:39 Размер текста - 17 +

Военкомы рассказывают людям на улице о службе по контракту Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во Львове сотрудники военкомата в рамках акции на улицах рассказывают людям о преимуществах службы по контракту. При этом повестки не вручаются. Процесс назвали «мягкой мобилизацией». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «На улицах Львова на западе Украины начали „мягкую мобилизацию“. <…> Сотрудники военкомата на улицах рассказывают прохожим о преимуществах службы по контракту», — пишет издание в своем telegram-канале. Известно, что в рамках данной акции людям не вручают повестки. В последнее время СМИ Украины все чаще рассказывают о рейдах сотрудников военкоматов по общественным местам. Иногда они в агрессивной форме вручают мужчинам повестки. Ранее сообщалось, что военкомы в Одессе начали ловить подростков во время их визита в спортивный клуб «Синерджи Фитнесс». Они узнавали возраст молодых людей и просили предъявить документы. Отмечается, что данный инцидент является не первым рейдом. В связи с этим украинцы перестали посещать спортклубы.

Во Львове сотрудники военкомата в рамках акции на улицах рассказывают людям о преимуществах службы по контракту. При этом повестки не вручаются. Процесс назвали «мягкой мобилизацией». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «На улицах Львова на западе Украины начали „мягкую мобилизацию“. <…> Сотрудники военкомата на улицах рассказывают прохожим о преимуществах службы по контракту», — пишет издание в своем telegram-канале. Известно, что в рамках данной акции людям не вручают повестки. В последнее время СМИ Украины все чаще рассказывают о рейдах сотрудников военкоматов по общественным местам. Иногда они в агрессивной форме вручают мужчинам повестки. Ранее сообщалось, что военкомы в Одессе начали ловить подростков во время их визита в спортивный клуб «Синерджи Фитнесс». Они узнавали возраст молодых людей и просили предъявить документы. Отмечается, что данный инцидент является не первым рейдом. В связи с этим украинцы перестали посещать спортклубы.