На Западной Украине сменили тактику по мобилизации

Страна.ua: жителей Львова уговаривают заключить контракт с ВСУ
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Военкомы рассказывают людям на улице о службе по контракту Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во Львове сотрудники военкомата в рамках акции на улицах рассказывают людям о преимуществах службы по контракту. При этом повестки не вручаются. Процесс назвали «мягкой мобилизацией». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«На улицах Львова на западе Украины начали „мягкую мобилизацию“. <…> Сотрудники военкомата на улицах рассказывают прохожим о преимуществах службы по контракту», — пишет издание в своем telegram-канале. Известно, что в рамках данной акции людям не вручают повестки.

В последнее время СМИ Украины все чаще рассказывают о рейдах сотрудников военкоматов по общественным местам. Иногда они в агрессивной форме вручают мужчинам повестки.

Ранее сообщалось, что военкомы в Одессе начали ловить подростков во время их визита в спортивный клуб «Синерджи Фитнесс». Они узнавали возраст молодых людей и просили предъявить документы. Отмечается, что данный инцидент является не первым рейдом. В связи с этим украинцы перестали посещать спортклубы.

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Во Львове сотрудники военкомата в рамках акции на улицах рассказывают людям о преимуществах службы по контракту. При этом повестки не вручаются. Процесс назвали «мягкой мобилизацией». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «На улицах Львова на западе Украины начали „мягкую мобилизацию“. <…> Сотрудники военкомата на улицах рассказывают прохожим о преимуществах службы по контракту», — пишет издание в своем telegram-канале. Известно, что в рамках данной акции людям не вручают повестки. В последнее время СМИ Украины все чаще рассказывают о рейдах сотрудников военкоматов по общественным местам. Иногда они в агрессивной форме вручают мужчинам повестки. Ранее сообщалось, что военкомы в Одессе начали ловить подростков во время их визита в спортивный клуб «Синерджи Фитнесс». Они узнавали возраст молодых людей и просили предъявить документы. Отмечается, что данный инцидент является не первым рейдом. В связи с этим украинцы перестали посещать спортклубы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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