В центре Перми попали под колеса двое детей

17 декабря 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

К месту ДТП прибыли полиция и медики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми возле торгово-развлекательного комплекса «Семья» сбили двух детей. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Двух детей сбили у ТРК „Семья“. Территория огорожена, на месте работают экстренные службы, что с пострадавшими — неизвестно. Водитель ехал на иномарке», — уточнил собеседник информационного агентства. Информацию о ДТП у торгового комплекса корреспонденту URA.RU подтвердили в ГУ МВД России по Пермскому краю. В полиции отметили, что подробная информация будет озвучена позднее.

В Перми возле торгово-развлекательного комплекса «Семья» сбили двух детей. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Двух детей сбили у ТРК „Семья“. Территория огорожена, на месте работают экстренные службы, что с пострадавшими — неизвестно. Водитель ехал на иномарке», — уточнил собеседник информационного агентства. Информацию о ДТП у торгового комплекса корреспонденту URA.RU подтвердили в ГУ МВД России по Пермскому краю. В полиции отметили, что подробная информация будет озвучена позднее.