В центре Перми попали под колеса двое детей

К месту ДТП прибыли полиция и медики
В Перми возле торгово-развлекательного комплекса «Семья» сбили двух детей. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Двух детей сбили у ТРК „Семья“. Территория огорожена, на месте работают экстренные службы, что с пострадавшими — неизвестно. Водитель ехал на иномарке», — уточнил собеседник информационного агентства.
Информацию о ДТП у торгового комплекса корреспонденту URA.RU подтвердили в ГУ МВД России по Пермскому краю. В полиции отметили, что подробная информация будет озвучена позднее.
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