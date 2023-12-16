16 декабря 2023

В центре Перми попали под колеса двое детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусная остановка. Курган, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
К месту ДТП прибыли полиция и медики Фото:

В Перми возле торгово-развлекательного комплекса «Семья» сбили двух детей. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Двух детей сбили у ТРК „Семья“. Территория огорожена, на месте работают экстренные службы, что с пострадавшими — неизвестно. Водитель ехал на иномарке», — уточнил собеседник информационного агентства.

Информацию о ДТП у торгового комплекса корреспонденту URA.RU подтвердили в ГУ МВД России по Пермскому краю. В полиции отметили, что подробная информация будет озвучена позднее.

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В Перми возле торгово-развлекательного комплекса «Семья» сбили двух детей. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Двух детей сбили у ТРК „Семья“. Территория огорожена, на месте работают экстренные службы, что с пострадавшими — неизвестно. Водитель ехал на иномарке», — уточнил собеседник информационного агентства. Информацию о ДТП у торгового комплекса корреспонденту URA.RU подтвердили в ГУ МВД России по Пермскому краю. В полиции отметили, что подробная информация будет озвучена позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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