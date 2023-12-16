Школьник умер на соревнованиях по боксу в Первоуральске

В Первоуральске (Свердловская область) подросток из секции бокса Центра развития детей и молодежи (ЦРДМ) умер во время соревнований. Информация об этом появилась в сети.
«В Первоуральске умер 14-летний воспитанник секции бокса ЦРДМ <…> Подростку стало плохо во время соревнований. По предварительной информации, спортсмен предоставил все необходимые документы и медицинские справки для допуска к состязаниям», — сообщили в telegram-канале «Телекомпания Первоуральск».
По информации канала, медработник, находившийся на соревнованиях, сразу оказал первую помощь подростку. Машина скорой медицинской помощи приехала быстро, однако спасти молодого человека не удалось.
Корреспондент URA.RU обратился в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. На звонок корреспондента в ЦРДМ не ответили.
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