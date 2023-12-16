16 декабря 2023

Школьник умер на соревнованиях по боксу в Первоуральске

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, спорт, ринг, тайский бокс, перчатки боксерские, бой
14-летний подросток погиб во время соревнований Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) подросток из секции бокса Центра развития детей и молодежи (ЦРДМ) умер во время соревнований. Информация об этом появилась в сети.

«В Первоуральске умер 14-летний воспитанник секции бокса ЦРДМ <…> Подростку стало плохо во время соревнований. По предварительной информации, спортсмен предоставил все необходимые документы и медицинские справки для допуска к состязаниям», — сообщили в telegram-канале «Телекомпания Первоуральск».

По информации канала, медработник, находившийся на соревнованиях, сразу оказал первую помощь подростку. Машина скорой медицинской помощи приехала быстро, однако спасти молодого человека не удалось.

Корреспондент URA.RU обратился в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. На звонок корреспондента в ЦРДМ не ответили.

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В Первоуральске (Свердловская область) подросток из секции бокса Центра развития детей и молодежи (ЦРДМ) умер во время соревнований. Информация об этом появилась в сети. «В Первоуральске умер 14-летний воспитанник секции бокса ЦРДМ <…> Подростку стало плохо во время соревнований. По предварительной информации, спортсмен предоставил все необходимые документы и медицинские справки для допуска к состязаниям», — сообщили в telegram-канале «Телекомпания Первоуральск». По информации канала, медработник, находившийся на соревнованиях, сразу оказал первую помощь подростку. Машина скорой медицинской помощи приехала быстро, однако спасти молодого человека не удалось. Корреспондент URA.RU обратился в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. На звонок корреспондента в ЦРДМ не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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