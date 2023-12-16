16 декабря 2023
15 декабря 2023

Депутат Курганской гордумы Денисенко вошла в состав Генсовета «Единой России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Курган, денисенко анастасия
Анастасия Денисенко является членом регионального политсовета партии Фото:

Депутат Курганской городской думы Анастасия Денисенко вошла в состав Генсовета партии «Единая Россия». Ротация была проведена на съезде 17 декабря.

«Съезд ЕР произвел ротацию Генсовета. В состав вошла депутат Анастасия Денисенко», — указано на официальном сайте партии.

Также в состав Генсовета «Единой России» выключили бывшего курганского чиновника, действующего губернатора Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова. При этом совет покинул секретарь Частоозерского отделения ЕР, депутат Курганской облдумы Владимир Алейников.

Пленарное заседание XXI съезда партии «Единая Россия» проходило на площадке выставки «Россия» на ВДНХ. В нем приняли участие президент РФ Владимир Путин и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. URA.RU приводит их главные высказывания.

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Депутат Курганской городской думы Анастасия Денисенко вошла в состав Генсовета партии «Единая Россия». Ротация была проведена на съезде 17 декабря. «Съезд ЕР произвел ротацию Генсовета. В состав вошла депутат Анастасия Денисенко», — указано на официальном сайте партии. Также в состав Генсовета «Единой России» выключили бывшего курганского чиновника, действующего губернатора Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова. При этом совет покинул секретарь Частоозерского отделения ЕР, депутат Курганской облдумы Владимир Алейников. Пленарное заседание XXI съезда партии «Единая Россия» проходило на площадке выставки «Россия» на ВДНХ. В нем приняли участие президент РФ Владимир Путин и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. URA.RU приводит их главные высказывания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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