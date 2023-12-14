14 декабря 2023

Бывший курганский чиновник стал первым замгубернатора Чукотки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, каргаполов павел
Павел Каргаполов с осени работает в правительстве Чукотки Фото:

Бывший первый заместитель мэра Кургана Павел Каргаполов стал первым замгубернатора Чукотского автономного округа. Данная информация размещена на сайте думы ЧАО.

«Депутаты согласовали назначение первых заместителей губернатора — председателя правительства Чукотского автономного округа. Кандидатура Павла Каргаполова согласована на должность первого заместителя губернатора — председателя правительства, руководителя аппарата губернатора и правительства Чукотского автономного округа», — указано в сообщении.

Помимо него первым замгубернатора стала Алеся Калинова, которая по совместительству является начальником департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа. Также на должность первого заместителя назначили Рахима Исаева, который до переезда в ЧАО представлял главу Чеченской Республики в Луганской Народной Республике.

Каргаполов с осени работает в Чукотском автономном округе, исполняя обязанности замгубернатора и руководителя аппарата губернатора. Главой региона является Владислав Кузнецов, с которым Каргаполов работал в правительстве Курганской области с 2019 по 2021 годы. Каргаполов уволился из мэрии Кургана в августе.

Кандидатуру Павла Каргаполова утвердили представители окружной думы
Кандидатуру Павла Каргаполова утвердили представители окружной думы
Фото:

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Бывший первый заместитель мэра Кургана Павел Каргаполов стал первым замгубернатора Чукотского автономного округа. Данная информация размещена на сайте думы ЧАО. «Депутаты согласовали назначение первых заместителей губернатора — председателя правительства Чукотского автономного округа. Кандидатура Павла Каргаполова согласована на должность первого заместителя губернатора — председателя правительства, руководителя аппарата губернатора и правительства Чукотского автономного округа», — указано в сообщении. Помимо него первым замгубернатора стала Алеся Калинова, которая по совместительству является начальником департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа. Также на должность первого заместителя назначили Рахима Исаева, который до переезда в ЧАО представлял главу Чеченской Республики в Луганской Народной Республике. Каргаполов с осени работает в Чукотском автономном округе, исполняя обязанности замгубернатора и руководителя аппарата губернатора. Главой региона является Владислав Кузнецов, с которым Каргаполов работал в правительстве Курганской области с 2019 по 2021 годы. Каргаполов уволился из мэрии Кургана в августе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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