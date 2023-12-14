Бывший курганский чиновник стал первым замгубернатора Чукотки. Фото

15 декабря 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Павел Каргаполов с осени работает в правительстве Чукотки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший первый заместитель мэра Кургана Павел Каргаполов стал первым замгубернатора Чукотского автономного округа. Данная информация размещена на сайте думы ЧАО. «Депутаты согласовали назначение первых заместителей губернатора — председателя правительства Чукотского автономного округа. Кандидатура Павла Каргаполова согласована на должность первого заместителя губернатора — председателя правительства, руководителя аппарата губернатора и правительства Чукотского автономного округа», — указано в сообщении. Помимо него первым замгубернатора стала Алеся Калинова, которая по совместительству является начальником департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа. Также на должность первого заместителя назначили Рахима Исаева, который до переезда в ЧАО представлял главу Чеченской Республики в Луганской Народной Республике. Каргаполов с осени работает в Чукотском автономном округе, исполняя обязанности замгубернатора и руководителя аппарата губернатора. Главой региона является Владислав Кузнецов, с которым Каргаполов работал в правительстве Курганской области с 2019 по 2021 годы. Каргаполов уволился из мэрии Кургана в августе. Кандидатуру Павла Каргаполова утвердили представители окружной думы Фото: сайт думы Чукотского автономного округа, https://xn--80ahnhajq6aec7b.xn--p1ai/news/okruzhnaya-duma-soglasovala-naznachenie-pervykh-zamestiteley-glavy-regiona-0.html

Бывший первый заместитель мэра Кургана Павел Каргаполов стал первым замгубернатора Чукотского автономного округа. Данная информация размещена на сайте думы ЧАО. «Депутаты согласовали назначение первых заместителей губернатора — председателя правительства Чукотского автономного округа. Кандидатура Павла Каргаполова согласована на должность первого заместителя губернатора — председателя правительства, руководителя аппарата губернатора и правительства Чукотского автономного округа», — указано в сообщении. Помимо него первым замгубернатора стала Алеся Калинова, которая по совместительству является начальником департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа. Также на должность первого заместителя назначили Рахима Исаева, который до переезда в ЧАО представлял главу Чеченской Республики в Луганской Народной Республике. Каргаполов с осени работает в Чукотском автономном округе, исполняя обязанности замгубернатора и руководителя аппарата губернатора. Главой региона является Владислав Кузнецов, с которым Каргаполов работал в правительстве Курганской области с 2019 по 2021 годы. Каргаполов уволился из мэрии Кургана в августе.