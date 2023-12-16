16 декабря 2023

Свердловскую чиновницу вывели из руководства «Единой России», заменив молодой активисткой

Перестановки в руководстве «Единой России» коснулись свердловчан
© Служба новостей «URA.RU»
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва
Ротацию провели на съезде партии на ВДНХ Фото:

Из Генсовета «Единой России» в рамках традиционной ротации исключили начальницу отдела образования Волчанского городского округа Свердловской области Ольгу Адельфинскую. Информация об этом появилась на сайте партии.

Но представительство региона в партийном руководстве не сократилось. В Генсовет включили Анастасия Стахееву — председателя молодежного парламента Свердловской области (при заксобрании), сотрудницу областного исполкома ЕР.

Решения были приняты на съезде «Единой России», который прошел 17 декабря на ВДНХ. Основным событием стало выступление президента РФ Владимира Путина. Партийцы поддержали его выдвижение на выборы 2024 года. Свердловскую область на съезде представляли Стахеева с Адельфинской, губернатор Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, спикер думы Анна Гурарий, глава Волчанска Александр Вервейн («любимый мэр Куйвашева»), спикер заксобрания Людмила Бабушкина и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

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Из Генсовета «Единой России» в рамках традиционной ротации исключили начальницу отдела образования Волчанского городского округа Свердловской области Ольгу Адельфинскую. Информация об этом появилась на сайте партии. Но представительство региона в партийном руководстве не сократилось. В Генсовет включили Анастасия Стахееву — председателя молодежного парламента Свердловской области (при заксобрании), сотрудницу областного исполкома ЕР. Решения были приняты на съезде «Единой России», который прошел 17 декабря на ВДНХ. Основным событием стало выступление президента РФ Владимира Путина. Партийцы поддержали его выдвижение на выборы 2024 года. Свердловскую область на съезде представляли Стахеева с Адельфинской, губернатор Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, спикер думы Анна Гурарий, глава Волчанска Александр Вервейн («любимый мэр Куйвашева»), спикер заксобрания Людмила Бабушкина и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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