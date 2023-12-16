Свердловскую чиновницу вывели из руководства «Единой России», заменив молодой активисткой

Из Генсовета «Единой России» в рамках традиционной ротации исключили начальницу отдела образования Волчанского городского округа Свердловской области Ольгу Адельфинскую. Информация об этом появилась на сайте партии.
Но представительство региона в партийном руководстве не сократилось. В Генсовет включили Анастасия Стахееву — председателя молодежного парламента Свердловской области (при заксобрании), сотрудницу областного исполкома ЕР.
Решения были приняты на съезде «Единой России», который прошел 17 декабря на ВДНХ. Основным событием стало выступление президента РФ Владимира Путина. Партийцы поддержали его выдвижение на выборы 2024 года. Свердловскую область на съезде представляли Стахеева с Адельфинской, губернатор Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, спикер думы Анна Гурарий, глава Волчанска Александр Вервейн («любимый мэр Куйвашева»), спикер заксобрания Людмила Бабушкина и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
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